J.T. Miller, le joueur le plus convoité de la LNH ?

L’attaquant des Canucks de Vancouver J.T. Miller pourrait être le joueur le plus attrayant à faire ses valises d’ici la date limite des transactions... si une équipe est prête à payer le gros prix pour lui.

Ce n’est pas tous les jours qu’un pivot de la trempe de Miller est offert aux autres formations du circuit. Avec 61 points en 54 parties, le joueur des Canucks occupait le 11e rang des pointeurs de la Ligue nationale de hockey (LNH) en date de vendredi. Qui plus est, son contrat - qui ne lui rapporte que 5,25 millions $ par saison - viendra à échéance en 2022-2023 et ne comprend pas de clause de non-échange ou de non-mouvement.

«Nous ne sommes pas inquiets, [Vancouver] est un marché médiatique qui aime parler de hockey, a indiqué son agent Brian Bartlett au site spécialisé The Athletic, jeudi. Il y aura toujours de la spéculation à propos d’une équipe qui ne gagnera sûrement pas la coupe Stanley cette saison et d’un joueur qui fait rêver les 31 autres équipes de la ligue.»

La formation britanno-colombienne se situe entre l’arbre et l’écorce, à un peu plus de deux semaines de la date limite des échanges. Bien que ses chances de participer au tournoi printanier soient encore viables, alors qu’elle n’accuse que quatre points de retard sur la dernière place disponible, elle se doute fort bien qu’elle n’a pas les munitions pour compétitionner avec les meilleures équipes du circuit.

Plusieurs formations rôderaient autour de Miller selon The Athletic, dont les Rangers de New York et l’Avalanche du Colorado.

«Après 25 jours consécutifs [de rumeurs], il me demande habituellement s’il y a quelque chose qui circule qui est vrai ou si tout est inventé, a enchaîné Bartlett. Cela n’a pas affecté la façon dont il joue. Il est un vétéran qui a déjà été échangé à deux reprises.»

L’agent de Miller avait d’ailleurs indiqué la semaine dernière que son client était intéressé à poursuivre sa carrière à Vancouver.

D’autres noms à surveiller

Miller n’est pas le seul joueur d’impact qui pourrait quitter Vancouver dans les prochaines semaines. Les ailiers Conor Garland et Brock Boeser, qui sont sous contrat la saison prochaine, alimentent les rumeurs depuis quelques temps.

Un autre nom à surveiller, selon The Athletic, est celui de Tyler Motte. L’attaquant de soutien de 26 ans, qui a amassé 13 points en 41 joutes en 2021-2022, deviendra joueur autonome en juillet et pourrait demander une augmentation salariale significative, lui qui touche 1,225 millions $ cette année.

L’ex-sensation du Canadien de Montréal Jaroslav Halak pourrait aussi déménager. Le portier slovaque connaît une saison en dents de scie, lui qui affiche un dossier de 2-6-2, un taux d’efficacité de ,883 et une moyenne de buts alloués de 3,42.