Le mercure remonte sous le soleil dans le sud du Québec

Du temps relativement beau et ensoleillé avec des nuages passagers sera en vigueur vendredi dans le sud et le centre du Québec, en étendant une tempête de verglas dimanche.

Environnement Canada a en effet émis un bulletin météorologique spécial (BMS) pour presque tous les secteurs de la province, sauf le nord et l’Estrie.

UN système dépressionnaire en formation au Colorado affectera le Québec avec des précipitations sous forme de neige avant de se changer en pluie verglaçante, a indiqué l’agence fédérale.

En attendant, les journées de vendredi et de samedi s’annoncent sous de beaux auspices météorologiques, alors que les températures seront dans les normales de saison.

Environnement Canada prévoit du temps ensoleillé avec quelques nuages passagers pour les secteurs de la vallée du fleuve Saint-Laurent avec des vents sud-ouest à Montréal et à Québec.

Le même scénario est prévu en Estrie et dans l’est de la province, alors qu’il sera plus venteux dans le Bas-Saint-Laurent, selon les prévisions de l’agence fédérale.

Le mercure oscillera entre -9 et -5 degrés, signe que l’hiver est en passe de s’en aller, même s’il fera un peu plus froid dans les secteurs plus au nord.