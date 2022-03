Le producteur de cannabis HEXO s’éloigne du gouffre

Après avoir essuyé un refus de Québec à l’automne, la société HEXO trouve finalement sa bouée de sauvetage pour ses finances du côté de l’Ontario. Tilray Brands achètera jusqu’à 211 millions $ US de la dette du fournisseur de pot en échange de la possibilité de devenir un actionnaire d’envergure.

Vincent Chiara, actionnaire d’HEXO

« HEXO va rester québécoise », promet au Journal Vincent Chiara, actionnaire et administrateur chez HEXO. « Cette entente permet de régler le bilan qui était en péril. [...] Ils ont pris une bouchée trop grosse lorsqu’ils ont acheté Redecan », poursuit l’homme d’affaires.

Ces derniers mois, HEXO a procédé à d’importants changements au sein de sa haute direction. L’ex-PDG et cofondateur, Sébastien St-Louis, a notamment quitté l’organisation. La société a aussi entamé un nouveau plan stratégique afin de renforcer son bilan financier et rassurer ses actionnaires.

Il faut dire que les finances du fournisseur de la Société québécoise du cannabis (SQDC) sont malmenées depuis l’acquisition pour environ 1,2 milliard $ des compagnies 48North, Redecan et Zenabis Global.

L’action de HEXO, qui s’est déjà échangée à plus de 41 $, a aussi plongé sous la barre de 1 $ US. Cette situation a même valu à la société de recevoir un avis de non-conformité du NASDAQ à la fin du mois de janvier.

Trop de dettes

Pour financer ses transactions, HEXO avait dû récolter 327,6 millions $ US. En raison d’une clause sur la valeur minimum des actions, la société ne pouvait plus rembourser sa dette avec des actions et devait payer en espèces. Cette situation a mis une pression sur les finances de l’organisation.

« Le 211 millions $ est la balance de la dette », avance M. Chiara. « Cela va permettre à Tilray de devenir actionnaire si elle le veut d’ici trois ans. Pas un actionnaire majoritaire, mais un actionnaire important », dit-il, précisant que la participation du gouvernement du Québec n’est plus nécessaire.

Dans le cadre d’un accord de financement par emprunt, Tilray, qui est aussi un important joueur dans le cannabis, rachètera une partie de la dette que la société HEXO avait contractée auprès de HT Investments MA LLC, peut-on lire dans un communiqué publié seulement en anglais.

Tilray recevra en échange 211 millions $ US de billets convertibles garantis de premier rang, dont le prix de conversion initial sera de 0,90 $ CA. L’entreprise pourra acquérir jusqu’à 37 % des actions de la compagnie.

Partenariat en vue

HEXO et Tilray ont également annoncé qu’ils souhaitaient développer un partenariat stratégique.

« Cela va leur permettre de faire des alliances commerciales avec HEXO. Les deux sociétés vont bénéficier des synergies. Ce sont les deux plus gros producteurs de cannabis au Canada », conclut M. Chiara.

Rappelons qu’à l’automne, l’auditeur PWC soulevait un « doute substantiel sur [l]a capacité [d’HEXO] à poursuivre son exploitation ». Au premier trimestre 2022, HEXO a encaissé une perte de 116,9 millions de dollars.