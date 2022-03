Les baleines en chocolat de la Côte-Nord

Une femme de Port-Cartier concoctera des animaux marins et forestiers de la Côte-Nord en chocolat.

Évelyne Lalancette, qui ouvrira sa chocolaterie le 10 mars, n’a pas emprunté la voie facile. Son chocolat est produit à partir de la fève de cacao, une première sur la Côte-Nord.

En incluant la maturation, la fabrication du chocolat à partir de la fève dure deux semaines. Évelyne Lalancette a écarté l’utilisation de chocolat commercial en pastille, plus économique, pour pouvoir choisir elle-même ses ingrédients. Elle tient à ce qu'il provienne de source équitable.

«La fève de Nouvelle-Guinée n’aura pas du tout la même saveur qu’un chocolat du Honduras ou du Mexique. Dans mon chocolat noir, il y a de la fève de cacao, du sucre, du beurre de cacao, «that’s it». Ça me permet d’avoir le contrôle sur la qualité», dit-elle.

Les clients ne doivent pas chercher des girafes ou des lions parmi les petits animaux à croquer. «J’ai choisi seulement des animaux forestiers et marins qu’on peut retrouver sur la Côte-Nord. On a des baleines, des phoques, des ours, des marmottes des castors. Nos petits suçons, ça va être des homards», ajoute-t-elle.

Les arômes de cacao transformé à Port-Cartier pourraient aussi se retrouver dans un autre produit nord-côtier: la bière. La microbrasserie Saint-Pancrace de Baie-Comeau a reçu des échantillons de pelures des fèves, sous-produits de la fabrication du chocolat.

«Ils font des tests en ce moment. Est-ce que ça va marcher? Ça, on ne le sait pas», laisse tomber la femme.