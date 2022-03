LNH: Viktor Arvidsson gâche l’ambiance à Columbus

Les Blue Jackets pensaient avoir remporté en prolongation un match fort en rebondissements contre les Kings de Los Angeles, mais Viktor Arvidsson avait d’autres plans, lui qui a complété un tour du chapeau dans une victoire de 4 à 3, vendredi soir, à Columbus.

Boone Jenner avait fait exploser le Nationwide Arena en brisant l’égalité en temps supplémentaire, mais le but du capitaine des Jackets a finalement été refusé par les officiels en raison d’un hors-jeu à la ligne bleue.

Ces célébrations avortées ont redonné confiance aux Kings et Phillip Danault a lancé Arvidsson en échappée pour que celui-ci complète son triplé en fin de période. Le Suédois avait lui-même forcé la prolongation en touchant la cible avec moins de quatre minutes à faire au troisième engagement.

La deuxième période de cette rencontre a été tout simplement rocambolesque. Arvidsson a ouvert la marque et les Jackets ont répliqué avec trois filets en 46 secondes, gracieuseté de Patrik Laine, Oliver Bjorkstrand et Justin Danforth.

Jonathan Quick a réalisé 26 arrêts dans la victoire. Son vis-à-vis, Elvis Merzlikins, n’aura pas à rougir de sa performance, lui qui a gardé les Blue Jackets dans le match en repoussant 39 rondelles.

Un rebond chanceux profite aux Sabres

À Buffalo, un rebond chanceux de la rondelle a eu de grandes répercussions à l’avantage des Sabres, qui l’ont emporté 5 à 4 face au Wild du Minnesota.

Les favoris de la foule tiraient de l’arrière 3 à 2 à mi-chemin en troisième période quand le disque a heurté l’arbitre dans une tentative de dégagement. Le gardien Kaapo Kahkonen a alors été pris au dépourvu et Jeff Skinner en a profité pour créer l’égalité.

Un peu plus de quatre minutes plus tard, l’attaquant des Sabres secouait les cordages pour une seconde fois. Kyle Okposo et Casey Mittelstadt, en avantage numérique, et Victor Olofsson, dans un filet désert, ont aussi touché la cible.

Dans le camp des visiteurs, Ryan Hartman, Kevin Fiala et Kirill Kaprizov (deux fois) ont assuré la réplique. Ce dernier a aussi ajouté une mention d’aide, pour trois points.

Crosby a essayé

À Raleigh, les deux points de Sidney Crosby n’ont pas suffi aux Penguins de Pittsburgh, qui ont été vaincus en prolongation 3 à 2 par les Hurricanes de la Caroline.

Une coûteuse pénalité pour coup de bâton de Kristopher Letang a ouvert la porte à l’équipe locale en temps supplémentaire et Andrei Svechnikov a fait mouche lors de cet avantage numérique.

Jordan Staal a inscrit les deux premiers filets des «Canes», tandis que Jake Guentzel et Crosby ont assuré la réplique.

