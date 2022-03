Match d’ouverture du CF Montréal : un duel comme les autres

Puisque le CF Montréal a déjà foulé le gazon du Stade olympique en Ligue des champions contre Santos Laguna, l’ouverture de la saison de la Major League Soccer (MLS) à domicile aura presque un caractère banal pour les joueurs de l’équipe.

• À lire aussi: Bonne première impression

«On est lancés, on est déjà dans la saison. Pour moi c’est un match comme les autres, mais c’est notre premier en MLS devant public», a dit le défenseur Rudy Camacho de ce duel de samedi contre l’Union de Philadelphie, vendredi en visioconférence.

Le Français estime avec justesse que le onze montréalais devra s’inspirer du match retour au Stade contre le club mexicain. Le Club de Foot avait récupéré son billet pour les quarts de finale du tournoi intercontinental en l’emportant 3 à 0.

«Il va falloir faire comme contre Santos Laguna : faire un beau match, offrir un bon spectacle et repartir avec ces trois points, qui seront importants», a expliqué Camacho.

Le vétéran de 30 ans avait été aligné dans l’axe par l’entraîneur-chef Wilfried Nancy pour cette rencontre décisive. Il n’a toutefois pas pris part au match aller au Mexique, ni à l’ouverture de saison en MLS contre l’Orlando City SC.

Des pépins physiques l’auraient empêché de participer à ce duel, qui s’est soldé par un revers de 2 à 0.

«Je me sens mieux physiquement. Après, 100 %, je ne sais pas, a confié Camacho. Je me sens mieux qu’au premier match. J’ai eu le temps de bosser avec le préparateur physique sur certains points et on verra au prochain match. À l’entraînement, ça va.»

C’est en après-midi, à 16h, que les partisans du CF Montréal sont invités au Stade olympique pour voir leurs favoris en découdre avec l’Union.

À VOIR AUSSI