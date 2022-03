Mauricie: une Québécoise tente de soutenir ses proches en Ukraine

Une Québécoise d’origine ukrainienne qui vit à Shawinigan, en Mauricie, et son conjoint tentent tant bien que mal de soutenir leurs proches qui sont au cœur du conflit en Ukraine.

Arrivée au Canada depuis 13 ans, Kateryna Chernetska regarde les images de la guerre et craint pour la sécurité de sa famille.

«Ma tante, mes oncles, mes cousines, mes cousins... Ils habitent là. Ils se cachent sous terre pour protéger leur vie. Ils manquent de provisions. Ils sont entourés de Russes. Les Russes tuent le monde. Ils disent qu’ils attaquent juste les places stratégiques, mais ce n’est pas vrai», s’est exclamée la femme qui habite maintenant le secteur Grand-Mère.

C’est grâce à quelques minutes de connexion internet qu’elle peut avoir des nouvelles de sa famille, mais la communication est très restreinte.

«Aujourd’hui, ma tante m’a envoyé un message : “Aujourd’hui nous sommes encore vivants, mais on se cache. On essaye de ne pas sortir dehors, parce que c’est dangereux”», a-t-elle ajouté.

«On a toujours nos yeux sur nos écrans pour voir ce qu’il se passe en temps réel. Souvent, les nouvelles nous arrivent comme sept heures plus tard. Ça aussi, c’est un peu frustrant», a commenté le conjoint de Mme Chernetska, Luc Fortin.

Si elle a le soutien des gens de sa communauté, elle aimerait aussi en avoir de la part de son pays d’accueil et des pays ceinturant sa terre natale. La solution, selon elle, serait de fermer les espaces aériens autour de l’Ukraine pour éviter au moins les frappes aériennes.

Elle et son conjoint se sentent impuissants de l’autre côté de l’océan, mais leur façon à eux d’aider, c’est de partager le message et de sensibiliser les gens au conflit en Ukraine.

Mme Chernetska a d’ailleurs imprimé et distribué des feuilles dans la rue et dans les commerces avec la marche à suivre pour offrir un soutien financier à l’armée ukrainienne. Elle espère que les gens seront généreux et que cela pourra aider à ralentir les troupes de Vladimir Poutine.