C’est en mars que se déroule le Mois du Salon de l’auto présenté en formule virtuelle par iA Services aux concessionnaires en collaboration avec Banque Scotia. La plateforme moisdusalondelauto.com réunit plus de 120 concessionnaires d’automobiles de la grande région de Québec et présente une riche programmation incluant des capsules inédites sur les nouveautés. Au menu : Rolls-Royce, Maserati, véhicules électriques, véhicules antiques et beaucoup plus!

Les adeptes d’automobile peuvent également s’inscrire à une panoplie de concours tout en restant à l’affût de ceux organisés chez les médias partenaires, puis ont la possibilité d’assister aux Mercredis CAA-Québec consacrés aux véhicules électriques et de visiter la Zone Familiale Quoi Faire à Québec.

Comme l’explique Charles Drouin, directeur général du Salon International de l’auto de Québec (SIAQ), «grâce à cette deuxième édition du Mois du Salon de l’auto, nous espérons satisfaire le besoin qu’ont les passionnés d’automobile de s’informer tout en s’amusant. C’est ce que leur apporte le SIAQ chaque année et nous nous sommes donné le mandat de leur offrir une expérience similaire à nouveau cette année».

«Le Salon International de l’auto de Québec a des retombées économiques évaluées à 4.7 millions dont 1.2 million pour le secteur touristique. C’est un volet essentiel de l’industrie automobile dans la grande région de Québec et puisque nous avons très à cœur le soutien de nos membres, nous souhaitons leur accorder les bénéfices du SIAQ par le biais du Mois du Salon de l’auto», précise Louis Desmeules, président du SIAQ.

Ce rendez-vous des mordus d’automobile se terminera avec une prestation humoristique de P-A Méthot, le 7 avril.

Les inscriptions pour cet événement présenté par Otogo.ca sont en cours sur le site web du Mois du Salon de l’auto. Faites vite, les accès sont limités.