Panique à bord! Des yachts d’oligarques russes saisis

Un vent de panique semble se propager chez les oligarques russes partout dans le monde après que le président des États-Unis Joe Biden eut annoncé lors de son discours mardi qu’il se joint à ses alliés européens « pour trouver et saisir vos yachts, vos appartements de luxe et vos jets privés ». Depuis, deux yachts valant un total de plus de 1 G$ ont été immobilisés en France et en Allemagne. D’autres, plus chanceux, se réfugient aux Maldives et dans d’autres paradis fiscaux et portuaires.

Interdit de quitter le port

Photo AFP

Le plus gros yacht du monde, qui vaut un milliard $, est bloqué au port de Hambourg. Les autorités allemandes ont indiqué au magazine Forbes, qui rapportait mercredi que le Dilbar avait été saisi, « qu’aucun yacht ne quitte le port sans qu’il ait obtenu notre permission. »

Pourquoi n’a-t-il pas encore été officiellement saisi ? C’est qu’il est enregistré au nom d’une compagnie aux îles Caïmans, un paradis fiscal, et qu’il est difficile d’établir avec certitude qu’il appartient à Alisher Usmanov. Celui-ci a construit sa fortune frisant les 25 G$ en investissant dans les industries minières et pétrolières russes.

Photo AFP

Immeubles dans la mire

Photos AFP

Des propriétés luxueuses pourraient être saisies par le gouvernement américain. En passant au crible les registres immobiliers, le New York Post a découvert 15 bâtisses avoisinant Central Park, d’une valeur à l’achat de près de 400 M$, qui appartiennent aux oligarques russes et leurs familles. On voit ici l’une d’elles, que possède le géant de l’aluminium Oleg Deripaska, sur la 64e rue.

Bloqué alors qu’il allait fuir

Photo AFP

Le yacht du dirigeant de la compagnie pétrolière Rosneft, Igor Sechin, a été saisi dans la nuit du 2 au 3 mars près de Marseille.

L’équipage était en train de faire un appareillage d’urgence pour se sauver des eaux territoriales françaises. L’Amore Vero vaut plus de 150 M$, mesure 86 mètres et peut accueillir 14 personnes à bord en plus des 28 membres d’équipage.

Surnommé « Darth Vador », Sechin est considéré comme un proche conseiller du président russe Vladimir Poutine.

Tous aux abris !

Selon une analyse de Bloomberg, des bateaux de magnats russes convergent vers les Maldives et les Seychelles depuis le début de la guerre contre l’Ukraine et particulièrement depuis le discours de Joe Biden mardi. Les quatre plus gros yachts dans les Maldives en ce moment appartiendraient à des Russes. Considérés comme des paradis fiscaux, ces pays ne faciliteront probablement pas la tâche des autorités occidentales qui veulent sanctionner les richissimes Russes.

À voir aussi