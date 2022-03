Investissement Québec: plus de 40M$ versés en frais de gestion à des fonds privés

Investissement Québec (IQ) a versé plus de 40 millions $ en frais à des firmes de gestion de fonds de placement au cours des trois dernières années, a appris Le Journal.

Seulement au cours de l’exercice qui a pris fin le 31 mars 2021, la société d’État a déboursé près de 15,2 millions $ à ce titre, révèle un document obtenu en vertu de la loi sur l’accès aux documents des organismes publics. C’est 8 % de plus qu’en 2019-2020 et 30 % de plus qu’en 2018-2019.

Ces frais couvrent les quelque 70 fonds dans lesquels ont investi IQ et le ministère de l’Économie par le biais du Fonds du développement économique (FDE).

Ces 70 fonds ont à leur tour investi dans près de 2000 entreprises québécoises, a précisé hier une porte-parole d’IQ, Isabelle Fontaine.

Le 31 mars 2021, IQ détenait pour 971 millions $ dans 48 fonds. Le ministère de l’Économie ne rend pas cette information publique pour ce qui est des investissements du FDE dans des fonds.

Encore plus à venir

Depuis l’arrivée au pouvoir de la CAQ, le ministère de l’Économie a multiplié les annonces d’investissements dans des fonds privés. Il faut donc s’attendre à ce que les frais versés à des gestionnaires externes continuent de croître au cours des prochaines années.

Le mois dernier, le ministre de l’Économie, Pierre Fitzgibbon, a réitéré son intention de poursuivre les investissements gouvernementaux dans des fonds privés.

« C’est ça qu’on va vouloir supporter au gouvernement : créer des fonds avec l’argent du privé, a-t-il déclaré lors de l’annonce d’un investissement public pouvant atteindre 75 millions $ dans un nouveau fonds créé par la firme montréalaise DNA Capital. C’est ça qu’on appelle le levier. »