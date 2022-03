Pour les Afghans évacués, la vie au Qatar est « bien meilleure » que sous régime taliban

Repas, logement confortable et wifi: les Afghans qui ont fui leur pays trouvent la vie au Qatar « bien meilleure » que sous le régime des talibans, en attendant de s'installer ailleurs.

• À lire aussi: Pakistan: au moins 56 morts dans un attentat contre une mosquée de Peshawar

• À lire aussi: La bombe thermobarique, arme de prédilection dévastatrice de l’armée russe

Depuis le mois d'août, plus de 75 000 Afghans ont transité par l'émirat du Golfe, qui a négocié un accord de paix entre les talibans et les États-Unis, et qui reste un intermédiaire clé dans leurs relations avec le monde extérieur.

Une centaine d'entre eux logent actuellement au Park View Villas, un complexe immobilier construit pour héberger les officiels de la Coupe du monde de football au Qatar à la fin de l'année. Deux cents autres ont été transférés cette semaine dans un camp militaire américain en vue de leur réinstallation aux États-Unis.

AFP

Les autorités qataries ont mis ces logements à disposition des Afghans, après avoir été critiquées sur les conditions d'accueil dans le camp d'urgence installé au moment de la première vague d'évacuation.

Au Park View Villas, les rues ressemblent à celles d'un quartier américain tranquille. Cette semaine, un sujet y revenait dans toutes les conversations: les dernières déclarations du porte-parole des talibans, Zabihullah Mujahid, qui a évoqué dimanche les Afghans « vivant dans de très mauvaises conditions » au Qatar et en Turquie. Un avis loin d'être partagé par les résidents de Park View.

« Ici je peux marcher dans la rue, je me sens en sécurité », déclare à l'AFP Thamina Heerawie, une femme de 22 ans employée bénévolement à l'école maternelle du complexe.

« La situation ici est bien meilleure qu'en Afghanistan où l'avenir est sombre », dit-elle en espérant un jour revenir dans son pays, lorsque les talibans ne seront plus au pouvoir.

Les talibans ont pris le contrôle de Kaboul en août grâce à une offensive éclair qui a mis fin à deux décennies d'insurrection contre le gouvernement.

Leur porte-parole a déclaré dimanche que les vols pour évacuer des Afghans avaient été définitivement suspendus, avant de se rétracter. Le dernier vol d’évacuation remonte toutefois au 1er décembre et rien ne laisse ne présager une reprise, malgré la pression internationale.

AFP

AFP

Attente stressante

Thamina Heerawie était à un mois de l'obtention de son diplôme de comptable lorsque les talibans ont pris Kaboul. La jeune femme fait partie de ceux qui iront aux États-Unis, où elle espère finir ses études.

Les autres devront encore attendre à Park View, d'où ils ne peuvent sortir que pour des excursions d'une journée dans des parcs, des musées ou pour des événements sportifs.

Au bout de quatre mois, l'attente d'un foyer permanent est devenue stressante, au point qu'une clinique pour soigner les troubles de santé mentale a été ouverte.

Mia Kamal Ud Din, un fabricant de tapis qui a fui avec toute sa famille, reconnaît que l'incertitude lui pèse: « C'est un peu difficile mais ils s'occupent très bien de nous et nous n'avons pas de problèmes pour vivre ici. C'est juste que nous n'avons pas d'autorisation pour sortir » du complexe, dit-il.

Pour lui, les talibans n'ont aucune idée de leurs conditions de vie.

AFP

Il « ne veulent tout simplement pas que les gens quittent » l'Afghanistan, ajoute Abdullah, un évacué qui a refusé de décliner son nom de famille.

Si le gouvernement qatari a mis en cause les affirmations des talibans, il reste cependant l'un de leurs rares partenaires.

Les États-Unis ont déclaré qu'ils feraient tout pour aider ceux qui ont les papiers nécessaires pour quitter l'Afghanistan. « Notre capacité à faciliter la réinstallation de nos alliés afghans dépend également du respect par les talibans de leur engagement de libre passage », a observé un porte-parole du département d'État dans un communiqué.

Si le nombre de résidents à Park View diminuent, aucune date n'a encore été fixée pour la remise des logements à la Fifa, l'instance mondiale du football.

L'école maternelle, où une fête d'adieu pour les enfants se rendant à la base américaine a été organisée, est en train de se vider. Mais elle restera ouverte « jusqu'à ce que le tout dernier enfant soit parti », conclut la responsable, Sarah Champa al-Dafa.