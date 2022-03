Sondage: un 3e lien plus modeste serait plus populaire

Une majorité d’électeurs de la grande région de Québec demeure favorable au troisième lien, et cet appui pourrait monter en flèche si la CAQ en diminuait l’ampleur, révèle un nouveau sondage obtenu par notre Bureau parlementaire.

• À lire aussi: Vers une traverse Québec-Lévis réservée exclusivement aux piétons

Selon un coup de sonde mené par la firme Synopsis Recherche, 55 % des résidents de la région métropolitaine de recensement (RMR) de Québec, qui comprend Lévis et les municipalités avoisinantes, appuient encore le projet de tunnel dévoilé en mai dernier, dont les coûts sont estimés entre 6 et 10 milliards $.

Les mêmes électeurs seraient toutefois beaucoup plus favorables à sa réalisation (67 %) si le gouvernement réussissait à en diminuer l’ampleur et les coûts, comme il a la volonté de le faire.

Une nouvelle présentation est d’ailleurs attendue, ce printemps. « Dans les prochains mois, on va être capable de donner un estimé pas mal précis de combien le projet ajusté va coûter », a récemment promis François Legault. « Est-ce qu’au total, on a besoin de deux voies ? Quatre voies ? Six voies ? C’est ça qu’on est en train de regarder », a laissé planer le premier ministre, sous le feu des critiques de l’opposition.

Selon la taille

Sans surprise, le titanesque projet de tunnel, auquel s’opposent maintenant libéraux, péquistes et solidaires, est moins populaire dans l’ensemble du Québec, où seulement un électeur sur trois (37 %) se dit en accord avec sa réalisation.

Face à un troisième lien plus modeste, le portrait serait tout autre : plus d’un Québécois sur deux (56 %) serait alors favorable à sa concrétisation, indique le sondage commandé par la Coalition Avenir Québec.

À titre comparatif, un sondage Léger commandé par le Parti Québécois et dont les résultats avaient été publiés en juin dernier avait révélé qu’à peine 26 % des Québécois étaient d’accord avec la décision d’injecter 10 milliards $ dans la construction d’un tunnel entre Québec et Lévis.

Près d’un répondant sur cinq était cependant indécis à l’époque. On note donc une certaine progression des appuis au Québec par rapport à aujourd’hui.

Contesté

Dans la grande région de Québec, le niveau d’appui au troisième lien a tout de même diminué depuis le dévoilement du concept de monotube à deux étages, qui s’est mérité un concert de critiques de la part d’experts, de groupes environnementaux et des partis d’opposition.

Un coup de sonde Mainstreet réalisé pour la CAQ à la fin mai 2021 indiquait que 60 % des électeurs vivant dans la Capitale-Nationale, à Lévis et dans la circonscription de Bellechasse étaient d’accord avec le projet.

Puis en août dernier, 64 % des répondants à un sondage Léger effectué auprès de 2000 répondants (Québec, Lévis, Bellechasse et Côte-de-Beaupré) à la demande de la Chambre de commerce de Lévis se disaient toujours pour la construction de ce tunnel.

En faveur d’un projet plus petit

Le projet de tunnel entre Québec et Lévis, dont les coûts sont estimés entre 6 et 10 G$, devrait voir le jour sur un horizon de dix ans. Êtes-vous en accord avec ce projet ?

Québec RMR

Fortement en accord : 26 %

En accord : 29 % (-55 % d’appuis)

En désaccord : 23 %

Fortement en désaccord : 22 %

Total au Québec

Fortement en accord : 7 %

En accord : 31 % (-37 % d’appuis)

En désaccord : 35 %

Fortement en désaccord : 28 %

Si le projet de 3e lien était révisé pour en diminuer l’ampleur et la facture, seriez-vous en accord avec ce projet ?

Québec RMR

Fortement en accord : 22 %

En accord : 45 % (-67 % d’appuis)

En désaccord : 16 %

Fortement en désaccord : 17 %

Total au Québec

Fortement en accord : 12 %

En accord : 44 % (-56 % d’appuis)

En désaccord 26 %

Fortement en désaccord 18 %

Méthodologie : sondage en ligne par Synopsis Recherche, du 15 au 17 février 2022, auprès de 1200 adultes québécois, dont 400 dans la région métropolitaine de recensement (RMR) de Québec (qui inclut Lévis).

À voir aussi