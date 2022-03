Une autre année avec les Whitecaps pour Tosaint Ricketts

Tosaint Ricketts, l’un des attaquants les plus prolifiques du Canada, s’est engagé pour une quatrième saison avec les Whitecaps de Vancouver, vendredi.

• À lire aussi: Match d’ouverture du CF Montréal: un duel comme les autres

Le vétéran de 34 ans sera un ambassadeur du club tant sur le terrain qu’à l’extérieur de la pelouse. Deux fois joueur humanitaire de l’année au sein de l’équipe de la Colombie-Britannique, il sera le gérant de communauté du département d’impact social du club.

L’Albertain s’impliquait déjà sur le plan des relations avec les partisans et dans l’organisation d’initiatives antiracistes. Son nouveau rôle lui permettra de mettre sur pied de nouveaux projets stratégiques en ce sens.

«Je suis heureux de jouer une nouvelle année pour ce club, ce groupe de joueurs et, surtout, nos partisans. Nous nous tenons debout pour cette ville», a-t-il mentionné dans une courte déclaration.

Sur le terrain, Ricketts n’a pas noirci la feuille de pointage en 15 rencontres la saison dernière. En Major League Soccer, il a amassé 16 buts et trois passes décisives en 89 rencontres réparties sur six campagnes. Il a également défendu les couleurs du Toronto FC entre 2016 et 2018.

L’ancien international canadien est le quatrième meilleur buteur de l’histoire du pays, avec 17 réussites en 60 matchs.

Du renfort pour Charlotte

Le Charlotte FC aurait conclu une entente avec l’équipe de deuxième division anglaise Derby County pour le transfert permanent de l’ailier Kamil Jozwiak.

Selon le site web de la MLS, une première transaction entre les deux clubs avait échoué, il y a un mois, lorsque le Polonais s’était blessé. L’entente originale prévoyait un prêt avec une option d’achat.

Le joueur de 23 ans n’a pas réussi à poursuivre ses succès depuis qu’il s’est joint à Derby en 2020. Avec seulement un but et quatre passes décisives en 58 rencontres, Jozwiak n’a pas été aussi efficace qu’en sélection nationale. Avec la Pologne, il avait été un rouage important de la formation lors de l’Euro, l’été dernier.

L’équipe d’expansion disputera un premier match à domicile samedi, contre le Galaxy de Los Angeles.

À VOIR AUSSI