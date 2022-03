Une maladie méconnue

Aujourd’hui, 4 mars, marque la Journée mondiale contre l’obésité et le 25e anniversaire de la reconnaissance de cette maladie par l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Cet événement permet de mobiliser des énergies et de sensibiliser les mentalités afin de faire évoluer la vision du public en luttant contre les idées reçues. L’obésité est une maladie. En brisant les tabous, en œuvrant auprès des personnes atteintes par cette maladie multifactorielle, en soutenant la recherche, nous améliorons la compréhension de ses causes et nous développons les actions nécessaires pour la soigner. J’aimerais souligner aujourd’hui le travail de quatre professionnels de la santé de partout au Québec qui s’impliquent auprès de patients atteints d’obésité : Dre Julie St-Pierre, originaire de Saguenay, qui pratique la pédiatrie à Montréal ; Dr Yves Bolduc, de Québec ; Dr Yves Robitaille, dans Lanaudière ; et Dr Jean C. Grégoire, de Montréal. En modifiant la façon dont l’obésité est abordée et perçue dans la société, nous encourageons les gens à devenir des défenseurs de la cause, à respecter les victimes d’obésité et à stopper la discrimination. Cette mobilisation apporte une réponse mondiale à une maladie qui gagne du terrain partout sur la planète.

Le 7e Rendez-vous gastronomique de la Fondation du Cégep Limoilou, tenu le 24 février dernier en mode hybride, a permis d’amasser pas moins de 88 000 $. L’événement a été présenté par les Caisses Desjardins de Limoilou et de Charlesbourg, sous la présidence d’honneur de Jacques Cloutier, président de Les Gicleurs Québécois inc. Une trentaine de convives ont participé au Rendez-vous gastronomique en présence au restaurant Les Sales Gosses, qui avait aussi préparé 175 coffrets-repas pour deux personnes, pour ceux et celles qui assistaient à l’événement en ligne. Grâce aux profits du Rendez-vous 2022, la Fondation remettra des bourses d’études pour encourager la persévérance et reconnaître l’excellence des étudiants et étudiantes ainsi que pour apporter une aide de première nécessité à ceux et celles dont l’insécurité financière ajoute un défi supplémentaire à leur réussite. Sur la photo, dans l’ordre habituel : Alain Sauvé, directeur général de la Caisse Desjardins de Limoilou ; Jacques Cloutier, président d’honneur ; et François Bergeron, directeur général de la Caisse Desjardins de Charlesbourg.

Le 4 mars 2012. Effondrement d’une dalle de béton dans le stationnement du stade olympique de Montréal créant un trou d’environ 39 pieds sur 26 pieds (photo). Selon la poursuite, rendue publique quelques jours plus tard, l’accident avait été causé par les travaux d’agrandissement du Stade Saputo. Personne n’avait été blessé.

Serge Fiori (photo), chanteur et compositeur (Harmonium), 70 ans... Hugo Langlois, animateur radio (Énergie Québec), 44 ans... Anne-Catherine Lebeau, comédienne, 45 ans... Manon Lussier, comédienne, 55 ans... François Fillon, ex-premier ministre de la France, 68 ans... Paolo Noël, chanteur et comédien, 93 ans...

Disparus

Le 4 mars 2021: Walter Gretzky (photo), 82 ans, le père du célèbre Wayne Gretzky... 2021 : Mark Pavelich, 63 ans, ex-joueur de centre pour les Rangers de New York, les North Stars du Minnesota et les Sharks de San José... 2020 : Javier Pérez de Cuéllar, 100 ans, 5e secrétaire général de l’Organisation des Nations unies de 1982 à 1991... 2019 : Ted Lindsay, 93 ans, ailier gauche qui a joué 17 saisons dans la LNH dont 13 à Detroit où il a remporté quatre fois la Coupe Stanley... 2019 : Luke Perry, 52 ans acteur américain (Dylan McKay dans la série culte Beverly Hills)... 2019 : King Kong Bundy, 61 ans, lutteur américain de la WWE... 2016 : Michel Crète, 73 ans, président et chef de la direction de Loto-Québec de 1991 à 2002... 2016 : Pat Conroy, 70 ans, écrivain américain... 2015 : Ray Hatton, 83 ans, éducateur anglais, auteur et coureur de longue distance... 2010 : André Bouchard, 64 ans, éminent biologiste... 2009 : Yvon Cormier, 70 ans, lutteur connu sous le nom de The Beast... 2004 : Claude Nougaro, 74 ans, auteur-compositeur-interprète français... 1994 : John Candy, 43 ans, acteur et comédien canadien.