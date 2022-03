JULIEN, Jean-Paul



Au CHSLD St-Antoine, le 1er mars 2022, à l'âge de 95 ans, est décédé monsieur Jean-Paul Julien, époux de feu madame Yolande Simard. Il était le fils de feu madame Anna Rancourt et de feu monsieur Arthur Julien. Il demeurait à Québec (autrefois à Château-Richer). La famille vous accueilleraL'inhumation se fera ultérieurement au cimetière de Château Richer. Monsieur Julien laisse dans le deuil, ses enfants: Louise, Raymond, Danielle (René Genest), Chantal (Jacques Roy); ses petits-enfants: Tommy Julien, Josiane Roy (Jean Constantin), Élise Roy; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Simard: Brigitte (feu Eugène Lachance), Sr Pierrette c.n.d., Louis-Marie (Émilienne Bouchard), Sr Cyrille c.n.d., Pascal (Yvette Simard), Thomas (Solange Beaulieu); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Outre son épouse et ses parents, il est allé rejoindre sa sœur Marguerite (feu Roland Dufour) et son frère Gaston Guay (feu Thérèse Asselin); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Simard: Marie-Luce (feu Jean-Paul Simard), Jeannine (feu Laurent Bouchard), et Sr Léontine c.n.d. Un remerciement spécial au personnel du CHSLD St-Antoine (2ième étage) pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la paroisse Notre-Dame de Beauport ou à un organisme de votre choix.