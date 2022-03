Fernand Pellerin





Entouré de tous les siens, à son domicile de Trois-Rivières, le 13 février 2022, est décédé à l'âge de 92 ans, M. Fernand Pellerin époux de feu Pâquerette Marmen. Grand bâtisseur, homme de cœur et de famille, le fondateur de Marmen s'est distingué par l'impact et la notoriété de ses réalisations, la valeur exemplaire de son cheminement ainsi que l'ampleur de sa contribution à l'essor économique du Québec. Ses réalisations font rayonner l'expertise québécoise à l'échelle internationale.L'inhumation aura lieu au cimetière Saint-Louis.Il laisse dans le deuil ses enfants: France Pellerin (Janice Shaw), Linda Pellerin (Yves Bourque), Patrick Pellerin (feu Michèle Quessy), Annie Pellerin (Vincent Trudel), Frédéric Pellerin (Andrée Anne Turbide); ses petits-enfants: Thomas Bourque (Julian Egery), Sara Bourque (Guillaume Pelletier), Camille Pellerin Quessy (Etienne Boutet), Laurence Pellerin Quessy (Jérémie Lacerte), Alexis Trudel, Elodie Trudel, Léon Pellerin; ses arrière-petits-enfants: Mégane, Hubert, Judith, Laurent, Clara et Alfred; ses frères, ses sœurs, ses beaux-frères et ses belles-sœurs: Robert Pellerin, Gisèle Pellerin (feu Pierre Duguay), Nicole Pellerin (Clément Labrecque), Pierre Pellerin (Nicole Morin), Ethel St-Pierre (feu André Pellerin), Huguette Marmen (feu Kenny Boudreau), Ghislaine Marmen (Yvan Tapp); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. L'ont précédé ses frères, ses sœurs et ses belles-sœurs : Aimé, Marie-Jeanne, Solange, André, René et Lise Pellerin, Madeleine, Monique et Lise Marmen.La famille désire témoigner sa reconnaissance à Carole pour son soutien et remercier chaleureusement Johanny et toute l'équipe des infirmier(ère)s et préposé(e)s pour les soins prodigués.Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation régionale pour la santé de Trois-Rivières (RSTR) (731, rue Sainte-Julie, Trois-Rivières, QC G9A 1Y1).