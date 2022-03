LANGLOIS, Charles-Henri



À l'hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 20 février 2022, est décédé monsieur Charles-Henri Langlois, époux de feu Louisette Grégoire, père de Michèle (feu France Brulotte) et Éric (Hélène Doyon et ses enfants Marc-André et Roxanne), grand-père de Maude (Daniel Sykora) et ami de cœur de Gisèle Lamarre.Il laisse également dans le deuil Sylvie Drapeau, amie de la famille.La famille vous accueillera aude 13h à 15h.Outre sa famille immédiate, il laisse dans le deuil ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-soeurs, feu Marie Leblanc (feu Arthur Leblanc), Jeannine (feu Robert Plante), Denise (feu Lucien Paré), feu Huguette (Jean Gouges), feu Théodore Jr. (Raymonde Daigle), feu Gilles (Carole Lortie), Marc-André (Céline Beauregard), Jocelyne. De la famille Grégoire, feu Jeannine Grégoire (feu Raymond Létourneau), feu Maurice Grégoire (feu Rachel Bédard), feu Raymond Grégoire (feu Éthel Lemay), Claude Grégoire (Carole Poulin), feu Suzanne Grégoire (feu Guy L'Heureux), Lucille Grégoire (Louis Goulet) et Monique Grégoire (feu Jean-Yves Gamache) ainsi que de nombreux neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie, peuvent se traduire par un don à la fondation des maladies du cœur et de l'AVC du Canada, 1434, rue Ste-Catherine ouest, bureau 500, Montréal (Québec) H3G 1R4. Téléphone : 1-888-473-4636 www.coeuretavc.ca