7 activités pour la semaine de relâche

Avec les règles sanitaires qui s’assouplissent, la semaine de relâche qui débute dans quelques heures s’annonce plus festive. Voici sept activités diversifiées et pour toute la famille qui sont offertes au cours des prochains jours et jusqu’au 13 mars.

Attention : Fragile

Photo d'archives, Yves Leclerc

Le Théâtre jeunesse Les Gros Becs propose la pièce clownesque Attention : Fragile où deux personnages se retrouvent dans un tourbillon excessif de boîtes de carton et d’objets hétéroclites. Cette création qui aborde la surconsommation est destinée aux 5 à 10 ans.

► Jusqu’au 13 mars au Théâtre jeunesse Les Gros Becs

On décroche la lune

Photo d'archives, Yves Leclerc

La Manif d’art – La biennale de Québec propose une installation de l’artiste anglais Luke Jerram. Il s’agit d’une lune de sept mètres de diamètre que l’artiste britannique amène sur terre. L’équipe de la Manif d’art servira du chocolat chaud, entre midi et 17 h, au Complexe Méduse. Une belle initiative pour s’initier aux arts visuels.

► 6 mars au Jardin Jean-Paul-L’Allier

Ô merde

Photo d'archives, Stevens LeBlanc

Toujours à l’affiche, l’exposition Ô merde se décline en une série d’activités pour la famille mettant en valeur la fécalité durant la semaine de la relâche. À eux seuls, les noms des activités risquent de dérider les gamins : le spectacle Les aventures du roi Omer : Parfum de rose au Royaume de la Crotte, Caca quiz, Contes des mille et une merdes, etc. Comme ils disent au musée, pas le temps de s’emmerder !

► Du 5 au 13 mars au Musée de la civilisation

Disney sur glace: L’expédition de Mickey

Photo d'archives

Chassée par la pandémie en 2021, cette tradition routinière est de retour au Centre Vidéotron. Pour marquer le retour à Québec des prouesses sur glace des patineurs du géant du divertissement, Disney sur glace mise sur le personnage emblématique de Mickey. Les incontournables Elsa, Woody et Buzz l’éclair sont aussi de cette nouvelle aventure.

► Du 11 au 13 mars au Centre Vidéotron

Fantastiques monstres marins

Photo d'archives, Yves Leclerc

La Maison Hamel-Bruneau, sur le chemin Saint-Louis, accueille une exposition sur les calmars géants, baleines, narvals, requins, serpents de mer et sirènes qui sont à l’origine de bien des mythes et légendes. L’exposition est ouverte du mercredi au dimanche de 13 h à 17 h.

► 6 mars et du 9 au 13 mars à la Maison Hamel-Bruneau

Festival de cinéma en famille de Québec

Photo courtoisie

Une autre tradition printanière bien implantée dans la capitale que ce festival de films, à sa 11e présentation, qui s’adresse à toute la famille. Au menu : quelques premières d’ici et d’ailleurs et, en ouverture, les nouvelles aventures de l’espiègle Petit Nicolas.

► Du 6 au 11 mars aux Cinémas Le Clap de Sainte-Foy et Loretteville

Arthur l’aventurier au bout du monde en Australie

Photo d'archives, Stevens LeBlanc

Le chanteur/voyageur préféré des tout-petits poursuit la tournée tirée de ses plus récentes aventures en Australie.

► 6 mars à la Salle Albert-Rousseau