DUFOUR, Gilles



Au Centre d'accueil St-Joseph de Lévis, le 1er février 2022, à l'âge de 83 ans et 3 mois, est décédé monsieur Gilles Dufour, époux de madame Monique Turcotte, fils de feu madame Marie-Anna Plante et de feu monsieur Joseph A. Dufour. Il demeurait à Lévis.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Monique Turcotte, son fils Daniel Dufour (Josée Dorval); ses petits-enfants: Camille Dufour et Justin Dufour; son frère feu Benoît Dufour (Monique Labrecque); ses belles-sœurs: Lise Turcotte (André Mainguy), feu Françoise Turcotte; son beau-frère feu Guy Turcotte; son filleul Alain Verret, ses neveux et nièces: Marie-Josée Verret (Shawn Cox), Stéphane Fournier, Nicole Dufour (Michel Lavoie), France Dufour; ainsi que plusieurs cousins, cousines et ami(e)s. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 9 h à 11 h 45.L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au cimetière St-Grégoire-de-Montmorency. Sincères remerciements à tout le personnel du Centre d'accueil St- Joseph de Lévis.