Richard Gianchetti





Aujourd'hui est une bien triste journée. Un grand homme nous a quittés. Un entrepreneur et homme d'affaires, visionnaire et innovateur. Monsieur Richard Gianchetti (feu Claudette Desjardins) est décédé le 1er mars 2022 à l'âge de 82 ans.Il a eu une vie bien remplie et a contribué à l'avancement et à la construction de beaucoup de projets. Il a été bénévole pour plusieurs associations telles que, La Place des Aînés à Laval ainsi que membre et président de l'APCHQ pendant plusieurs années. Il a d'ailleurs mis sur pied, pendant ses mandats à la présidence, l'EXPO habitat de Montréal ainsi que la cérémonie de remises des prix DOMUS, consacrée aux entrepreneurs et compagnies les plus performants et méritants.Il laisse dans le deuil ses enfants (feu Alain), Annie et Richard Junior (Martine Lantin), ses petits-enfants Mégane et Alec Mercier, Sandrine, Émerick et Audrick Gianchetti, Joanie Robitaille et son amie Lise Bujold. Vous pourrez lui rendre un dernier hommage auFamille, amis, collègues, résidents sont conviés sans autre avis.