CARON, Henri-Paul



À l'Hôpital Général de Québec, le 15 février 2022, à l'âge de 92 ans, est décédé monsieur Henri-Paul Caron, époux de dame Thérèse Bouchard, fils de feu Cyrille Caron et de feu Aurore Cadorette. Il demeurait à Charlesbourg.La famille vous accueillera aule lundi 14 mars 2022 de 10 h à 13 h.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Thérèse; ses enfants: Denis, Alain (Josée Larochelle), Nathalie (Pierre Falardeau) et Michelle (Daniel Lachance); ses petits-enfants: Thomas (Laury-Anne), Samuel (Maude), Olivier et Marie-Lisa; sa sœur Jacqueline (feu Albert Bourassa); ses beaux-frères et ses belles-sœurs : Roland Boivin, Florentine Bouchard, Louise Durand et Noël Bouchard (Céline Durand) ; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. L'ont précédé ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs des familles Caron et Bouchard. La famille tient à remercier tout le personnel de l'hôpital Général de Québec pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à un organisme de votre choix.