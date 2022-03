LECLERC, Suzanne



À Québec, le 5 février 2022, est décédée dame Suzanne Leclerc. Sereinement et portée par sa foi, elle a rejoint ses parents feu Camille Robichaud et feu Amédée Leclerc, ses sœurs, ses beaux-frères et belle-sœur: feu Béatrice (feu Jean-Marc Cloutier), feu Jeanne D'arc (feu Julien Miville), feu Clémence (feu Jacques Laliberté) et feu Liliane Carbonneau. Elle laisse dans le deuil son frère Rodrigue ainsi que onze nièces et neveux et leurs familles.De sincères remerciements sont adressés à toutes les personnes oeuvrant avec dévouement à la merveilleuse unité de soins palliatifs de l'hôpital Jeffery Hale. À la mémoire de Suzanne, des offrandes de messe seraient appréciées.