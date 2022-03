MALO, Josée

À Victoria, en Colombie-Britannique, le 21 février 2022, à l'âge de 57 ans, Josée Malo est décédée paisiblement, entourée d'amour.



Outre sa mère, Lise, elle laisse dans le deuil sa fille, Jane, son père, Paul-André, sa sœur, Maryse, son frère, Pierre (Helen), ainsi que sa nièce et ses neveux, Diane, Luc et Éloi, et ses plusieurs oncles, tantes, cousin(e)s, et chèr(e)s ami(e)s.



Josée travailla trente ans comme enseignante. Elle était une éducatrice passionnée, dévouée à sa carrière. Elle tentait de vivre pleinement, en appréciant les simples plaisirs de la vie, et elle développa une reconnaissance profonde au fil des années.



Des dons à Victoria Hospice ou la Victoria Humane Society en son honneur seraient appréciés.



Une célébration de vie aura lieu à Victoria le samedi 19 mars 2022.



La famille recevra les condoléances au complexe :



www.sandsvictoria.ca

Pour renseignements : (250) 388-5155

Sands Funeral Chapel

1803 Quadra Street

Victoria, BC CA

V8T 4B8