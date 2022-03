Ronald Biron



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de Ronald Biron survenu le 13 février 2022 à 81 ans.Ronald Biron est natif de Saint-Agapit, dans le comté de Lotbinière, fils de Gaudias Biron et Robéa Boucher. Il grandit sur la ferme familiale avec ses 11 frères et sœurs, et par la suite étudie à l'école d'agriculture de Sainte-Croix, pour ensuite travailler dans le Grand Nord canadien. À son retour, ayant toujours eu un grand sens entrepreneurial, Ronald se lance avec grand succès dans diverses occupations et métiers; courtier d'assurance, propriétaire de station-service et d'immeuble locatif, commerçant et vendeur, premier membre individuel de la Bourse de Montréal, entrepreneur industriel dans le domaine du caoutchouc et homme d'affaires multidisciplinaire.En plus de ces accomplissements remarquables dans le monde des affaires, Ronald Biron a un grand amour pour tous ses enfants, sa famille et ses amis. Il voyage aux 4 coins du monde, visite plus d'une quarantaine de pays au cours de sa vie, accompagné parfois de sa conjointe, ou de ses enfants Chantal, Ghislain ou Maxime, ou parfois seul. Grand amateur de jeux de cartes, il ne dit jamais non à une bonne partie entre amis, et ce même si cette dernière finit aux petites heures du matin.Il laisse dans le deuil sa conjointe Louise Gagné, ses enfants : Chantal (Mike Dumont), Ghislain, Maxime (Stéphanie Tremblay), ses trois petit-enfants : Mikko, Mia et Alexis. Ses frères et sœurs : feu Rosaire, feu Marcel (Mariette Leclerc), feu Monique (feu Henri Moreau), Rita (Jean-Louis Béland), Mariette s.s.c.m, Patrice (Réjeanne Fredette), feu Jean (feu Louisette Simoneau), feu Bruno, feu Donat, Angèle (feu André Lavertu; Gaston Garant), Dorice (Marc Couillard); plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s.La famille tient à remercier le personnel du CHSLD Chanoine-Audet ainsi que du Centre de réadaptation en déficience physique Chaudière-Appalaches pour leur soutien et les bons soins prodigués.La famille recevra les condoléances à Longueuil et Saint-Agapitaux adresses suivantes :