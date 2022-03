À Kent Hughes de jouer

Kent Hughes doit afficher un sourire.

Après tout, le Canadien a battu, jeudi soir, l’une des meilleures formations de la Ligue nationale, celle des Flames de Calgary. Sous la direction de Martin St-Louis, on note une progression constante invitant les décideurs de l’organisation à réviser constamment l’évaluation de chacun des patineurs.

Cependant, s’il y a un dossier où Hughes n’a pas à retourner à la planche à dessin, c’est bien celui de Ben Chiarot.

Hughes qui tend une oreille attentive aux propositions de ses homologues de la ligue profite de son expérience d’ex-agent pour négocier serré. Ils sont nombreux à frapper à la porte et le prix à payer sera de plus en plus élevé.

Est-il besoin d’ajouter que le directeur général du Tricolore devait saliver à la suite de la performance de son défenseur face aux Flames. Chiarot a démontré ce qu’il peut apporter à une formation inscrite au tournoi printanier et entretenant de grandes ambitions.

Des équipes comme les Flames.

Des équipes comme les Rangers.

Des équipes comme les Panthers.

Des équipes comme les Hurricanes.

Des équipes comme les Blues.

Des équipes comme les Bruins, oui, oui les Bruins.

Et des formations comme les Kings de Los Angeles et les Stars de Dallas peuvent se manifester. Chiarot ne coûte pas cher. D’accord, il est un joueur de location puisqu’il pourra se prévaloir de son statut de joueur autonome sans restriction au cours de l’entre-saison. C’est un pensez-y-bien.

Et le Canadien ?

Mais on ne devrait pas oublier une autre formation : le Canadien.

Pour l’instant, la décision d’échanger Chiarot demeure une priorité pour autant que le prix exigé soit respecté.

Ce sera ensuite à Hughes et Jeff Gorton d’y voir. Dans le modèle d’affaires concocté par les deux hommes, Chiarot répond à plusieurs critères.

D’un autre côté, il y a l’incertitude. Chiarot exigera le gros lot cet été. Combien exigera-t-il ? La surenchère haussera le prix et, pendant l’entre-saison, ses représentants le savent très bien, les propriétaires sont toujours disposés à ouvrir les coffres de la voûte.

À Montréal, on se retrouve dans un contexte différent. Le duo Gorton/Hughes a dressé un plan de gestion pour la relance de la concession. Les deux décideurs devront assurément se donner plus d’espace de manœuvre au niveau du plafond salarial. Les contrats de Carey Price et de Brendan Gallagher compliquent les choses. Il y a aussi la perspective de racheter les contrats de certains patineurs de l’organisation.

C’est une option qu’on a sûrement envisagée.

Par ailleurs, le marché des joueurs autonomes se veut une solution rapide pour la relance de la concession, mais il faut faire les bons choix. Par conséquent, le Canadien misera sur la prudence, mais aussi on développera des stratégies afin que le processus avance de façon à satisfaire la clientèle le plus rapidement possible.

Pourquoi chercher ?

Entre-temps, on ne devrait plus s’interroger sur le prochain capitaine de la formation.

Nick Suzuki est le candidat idéal.

Il est le meilleur joueur de la concession. Certains diront que le joueur par excellence de l’équipe ne veut pas nécessairement dire qu’il est un leader, un joueur capable de remplir le rôle de capitaine.

C’est juste.

Cependant, Suzuki réunit les qualités identifiant un vrai leader. Il est dynamique et il sait comment composer avec l’adversité. N’a-t-il pas été un joueur capable de se démarquer pendant les séries éliminatoires des deux dernières saisons ?

N’a-t-il pas répondu aux responsabilités qu’on lui a confiées depuis son arrivée à Montréal tout en maintenant une progression constante ?

N’a-t-il pas confirmé qu’il était un joueur dont la priorité est justement l’équipe ? Parce qu’on le veuille ou non, le Canadien devient de plus en plus « son » équipe.

Ne cadre-t-il pas parfaitement dans la culture que veulent implanter les nouveaux décideurs de l’organisation ?

Trop jeune ?

L’an prochain, ce sera sa quatrième saison avec le Canadien. L’organisation veut bâtir une équipe jeune, une équipe rapide et surtout une formation dynamique. Gorton et Hughes ont déjà posé un geste concret avec l’embauche d’un entraîneur sans expérience, d’accord, mais avec un concept particulier, un concept qui se greffe à une nouvelle gestion des opérations.

Au cœur de ce concept, outre Martin St-Louis, il y a Suzuki à qui l’on a consenti un contrat de huit ans. On peut toujours souligner que ce contrat a été signé sous l’ancienne administration, sauf qu’on avait identifié le joueur sur qui repose l’avenir de la concession.

Et il confirme tous les jours son impact au sein de l’entreprise.

La fin des duos ?

À Chicago, Kyle Davidson, le nouveau directeur général, a réuni quelques membres importants des Blackhawks à une réunion privée.

Il y avait Marc-André Fleury, Jonathan Toews, Patrik Kane et Seth Jones.

« Je voulais vous le dire avant d’informer les amateurs : on rebâtit. Nous n’avons plus le choix. »

Ron Hextall et Brian Burke n’ont pas encore précisé les plans d’avenir des Penguins de Pittsburgh. On le fera après la présente saison puisque les Penguins croient en leurs chances de faire du millage dans le cadre du tournoi printanier.

Puis, on verra.

Casse-tête

Evgeni Malkin et Kristopher Letang pourront se prévaloir de leur statut de joueur autonome.

À Chicago, Kane et Toews disputeront l’an prochain la dernière année de leur entente leur rapportant 10,5 millions $ par saison.

On connaît le statut de Fleury

Malkin et Crosby ont toujours évolué avec la même formation comme Toews et Kane. Les Penguins ne pourront pas payer Malkin et Letang, ils devront faire un choix. Et Crosby sera toujours un membre des Penguins.

Mais pour garder des jeunes joueurs comme Brian Rust ou, dans deux ans, Jake Guentzel, il faut revoir l’échelle des salaires.

De leur côté, les Blackhawks offriront bien des options à Kane et à Toews.

Comme on peut le constater, éventuellement, quand on gagne la coupe Stanley en quelques occasions, il y a toujours un gros prix à payer.

Et avec le plafond salarial, il n’y a pas d’autres options.

On doit songer à une réforme des effectifs.