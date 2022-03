MOREAU, Mauril



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 19 février 2022, à l'âge de 80 ans, est décédé monsieur Mauril Moreau, époux de madame Louise Moisan. Il demeurait à Lévis.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 14 h à 15 h suivi d'Il laisse dans le deuil sa conjointe madame Louise Moisan; ses enfants: Louis (France Gagnon), Martin (Karina De Blois); ses petits-enfants; Jonathan, Élisabeth, Ariane, Olivier; ses frères et soeurs Guy (Lucie Lampron), Jean (Nancy Dixon), Michel, Louise et Renée ainsi que sa belle-soeur Micheline Moisan (Gilles Cayouette); un remerciement particulier à Jean Robitaille, Marie-Josée Roy et Christian Malboeuf. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don aux Oeuvres Jean Lafrance, 1390, Route de l'Aéroport, Québec, (Québec), G2G 0L6, info@lesojl.com