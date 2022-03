BEAULIEU, André



À l'Hôpital de Montmagny, le 27 février 2022, entouré de l'amour des siens, à l'âge de 75 ans, est décédé monsieur André Beaulieu, époux de madame Noëlla Ouellet. Il était le fils de feu monsieur Adéodat Beaulieu et de feu dame Marthe Beaulieu. Il était originaire de St-Eusèbe et demeurait à Montmagny. La famille accueillera parents et ami(e)s à lale jeudi 10 mars 2022 de 19h à 21h et vendredi, jour des funérailles, à compter de 9h.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Noëlla, ses enfants : Nicole (Eric Mercier), Valérie (Alain Bélanger), Francis (Maxime Lavoie), ses petits-enfants qu'il aimait tant : Nadège et Léanne Mercier, Mathis, Elliot et Félix Bélanger, Nathan et Edouard Beaulieu; ses frères et sœurs : Claude (Denise Bouchard), feu Gaétan, Marcel (Céline Lavoie), Anne-Marie (Alain Emond), Paul-Emile (Aline Demers), Martin (Lucile Fillion), Carole (feu Réal Lavoie, Raymond Auclair), Antonin (Johanne Blanchet); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Ouellet : feu Yvon (Louisanne Malenfant), Georgette (Louis-Paul Lavoie), Louiselle (René Roy), Vital (Marie-Thérèse Beaudet), Lise (Claude Bossé), Linda (René Emond), Sylvie (François Landry); ainsi que ses neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny : https://www.jedonneenligne.org/fondationhdm/DM/ ou à l'Association Pulmonaires du Québec : Association Pulmonaire du Québec - Profil d'organisme - Faites un don en ligne - CanaDon (canadahelps.org). La direction des funérailles a été confiée à la