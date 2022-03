LESSARD, Robert-André



À l'Hôpital du Saint-Sacrement, le 19 février 2022, à l'âge de 90 ans, est décédé monsieur Robert-André Lessard, fils de feu dame Éliane Blondeau et feu monsieur David Lessard. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera à l'église à compter de 13 h pour offrir vos condoléances. Il laisse dans le deuil ses enfants: Catherine et Michel (Annie Saumure); ses petits-enfants: Cedrick Lessard, Nicolas Saumure (Dorothée Laberge), Frédéric Harvey et Mélina Saumure Nolet; la mère de ses enfants: Louisette Bond; son frère et ses sœurs: feu Sydney (Rolande St-Pierre), feu Patricia (René Villeneuve), feu Joan (Jules Plante) et Shirley (Roy Maden); ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille désire remercier tout le personnel des soins palliatifs de l'Hôpital du Saint-Sacrement ainsi que celui de la Résidence du Boisé pour leur humanisme, leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Centraide Québec, 3100, avenue du Bourg-Royal, bureau 101, Québec (Qc), G1C 5S7, tél. : 418-660-2100.