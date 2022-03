Ces femmes qui ont changé notre télé

Naguère, bien que la « ménagère » regardât la télé plus que « son homme », les femmes étaient peu nombreuses à travailler à la création et à la production d’émissions. Il a fallu de grandes dames d’ici et d’ailleurs pour pousser des portes, se faire entendre et brasser un peu la façon de faire. Aujourd’hui, les femmes sont non seulement actrices et animatrices, mais elles sont productrices, autrices, réalisatrices. Elles peuvent tout faire. Elles s’appellent Fabienne Larouche, France Beaudoin, Véronique Cloutier. Elles nous inspirent et s’imposent sur notre petit écran pour notre plus grand bonheur. Regard sur quelques précurseures. Et la liste aurait pu être beaucoup plus longue...

Aux États-Unis

LES 4 ACTRICES DE SEX AND THE CITY

Sarah Jessica Parker, Kim Cattrall, Cynthia Nixon et Kristin Davis ont donné vie aux mots de Candace Bushnell en incarnant quatre professionnelles décomplexées qui parlent sans tabous de leurs relations amoureuses et sexuelles.

LUCILLE BALL

Cette femme de caractère est à l’origine de plusieurs révolutions dès les années 1950. Avec la sitcom I love Lucy, elle redéfinira les ressorts comiques. Elle montre une femme indépendante et féministe qui veut se réaliser indépendamment de son mari. C’est la première fois qu’on verra une actrice enceinte à la télé. Elle se démarque aussi derrière les caméras en devenant la productrice de nombreuses séries dans un Hollywood où télévisuellement, tout était à bâtir.

SHONDA RHIMES

D’abord scénariste, elle est actuellement une des productrices américaines les plus puissantes. C’est en 2005 en créant le succès Grey’s Anatomy que son ascension débute. Elle fonde sa boîte de production ShondaLand. On lui doit Private Practice, Scandal, Bridgerton et Inventing Anna.

ELLEN DEGENERES

Humoriste, actrice, animatrice et productrice, elle a été la première artiste de la télévision à faire son coming out publiquement, causant tout un tollé. C’était en 1997. Elle était alors vedette de la comédie Ellen. Elle mettra fin cette année à son populaire talk-show d’après-midi qu’elle anime depuis près de 20 ans.

BARBARA WALTERS

Journaliste et animatrice, elle devient en 1965 la première femme à animer une émission de nouvelles (en coanimation avec un homme toutefois). Dès 1976, on lui confie les grandes entrevues. Elle va interviewer tous les grands chefs d’État et les présidents.

OPRAH WINFREY

Elle est sans l’ombre d’un doute une des personnalités les plus connues et les plus puissantes de la télé. Elle trône avec sa compagnie HARPO au sommet du palmarès des fortunes de l’industrie du divertissement du magazine Forbes. Elle a révolutionné le genre talk-show d’après-midi en étant très près du public. Que ce soit avec Michael Jackson ou le prince Harry, ses entrevues sont suivies par des millions de téléspectateurs. Elle détient sa propre chaîne télé.

MARY TYLER-MOORE

La comédie des années 1970 The Mary Tyler Show a eu l’audace de mettre en vedette une femme célibataire et ambitieuse qui a inspiré bien des téléspectatrices. C’était le premier personnage à s’habiller en femme moderne, arborant le pantalon ou le capri. Des vêtements que la téléspectatrice pouvait endosser à son tour. On dit aussi que 25 % des auteures de la série étaient des femmes, ce qui était exceptionnel.

LAVERNE COX

Révélée grâce à son rôle de Sophia Burset dans la série Orange is the New Black, Laverne devient en 2014 la première actrice ouvertement transgenre à être nommée aux Emmy Awards. Elle est aussi la première à faire la une du Time Magazine.

KATHY COURIC

Journaliste, animatrice et maintenant productrice, elle est connue pour avoir été la première femme à présenter en solo le grand bulletin d’information du soir sur une chaîne nationale américaine. C’était en 2006.

Au Québec

JANETTE BERTRAND

Pionnière à plusieurs égards, Janette Bertrand est une des premières femmes à avoir écrit pour la télé, dès le début des années 1950, ou du moins, à avoir pu mettre son nom au générique. Quelle famille ! a marqué puisque les acteurs côtoyaient des membres de sa propre famille. Puis elle a signé les dramatiques Avec un grand A qui ont ouvert la voie à une plus grande diversité et contribué à faire tomber les tabous. Mme Bertrand est aussi une précurseure à l’animation de Parler pour parler. Elle a toujours misé sur le dialogue pour comprendre les autres et faire tomber des murs.

DENISE FILIATRAULT ET DOMINIQUE MICHEL

Elles ont toutes deux amorcé leur carrière dans les cabarets alors qu’elles étaient à peine adultes. Moi et l’autre reste une série mythique et une belle histoire d’amitié. Elles ont chacune une longue et impressionnante feuille de route. Il serait réducteur de dire que chacune a, à sa façon, prouvé que les femmes pouvaient être drôles. Elles ont donné une place sans complexe à toutes celles qui ont voulu faire de la comédie. Denise a aussi été une des premières à mettre en scène des personnages noirs ou homosexuels dans Chez Denise, prouvant son avant-gardisme.

LISE PAYETTE

Photo courtoisie, Rogerio Barbosa

Après une carrière politique mouvementée, Lise Payette a animé avec succès un talk-show, Appelez-moi Lise, passage obligé de toutes les grandes personnalités, en plus de donner la parole à des femmes de 30 puis 40 ans, des amies, solidaires, féministes et affirmées avec La bonne aventure et Des dames de cœur. On lui doit le premier téléroman quotidien, Marilyn.

CHANTAL MACHABÉE ET MARIE-JOSÉ TURCOTTE

Si des femmes commentent aujourd’hui le sport, c’est grâce à ces deux journalistes qui ont franchi des barrières jadis hermétiques. Et à Danielle Rainville qui fut la première femme à animer une ligne ouverte sportive à la radio. Marie-José s’est jointe à l’équipe de Radio-Canada sport en 1985. Elle est la référence des grands événements. À la même époque, Chantal couvre les Nordiques pour TVA. En 89 elle inaugure RDS et devient la première femme à animer un bulletin quotidien sportif. En 2004, elle devient la première femme à animer la diffusion des matchs du Canadien.

JULIE SNYDER

Celle qu’on surnomme la petite démone a débarqué dans nos télés un peu comme un OVNI, mais aussi comme une bouffée d’air frais. C’était à l’époque pour l’émission Sortir (1990) qu’elle animait. Elle se démarquait par ses tenues originales et sa façon peu conventionnelle de mener ses entrevues. Une recette qui ne l’a jamais quittée et qui a eu une influence sur des animateurs qui l’ont suivie.

SOPHIE THIBAULT

D’abord reporter (elle a notamment couvert la crise d’Oka), c’est en 2002, qu’elle devient la première femme en Amérique du Nord à être cheffe d’antenne en solo d’un grand bulletin de fin de soirée.

FLORENCE LONGPRÉ

On la connaissait comme comédienne, mais elle s’est particulièrement démarquée comme autrice avec la série infiniment touchante M’entends-tu ? Des dialogues crus, un univers singulier, des personnages poqués que la vie a malmenés. Audrey est revenue confirme son talent et son unicité qui devient un modèle malgré sa jeune carrière.

RAYMONDE BOUCHER

À une époque où il n’y avait pas de femmes réalisatrices, Raymonde Boucher menait de grands plateaux. Réalisatrice à Radio-Canada, Montréal P.Q., L’héritage, L’agent fait le bonheur, Monsieur le ministre, Du tac au tac et La souris verte ne sont que quelques projets où elle a pavé la voie.

MICHÈLE FORTIN

Grande femme de la télé qui a travaillé dans ses coulisses pendant des décennies afin de la faire progresser. Elle a été adjointe à la direction de Téléfilm Canada. En 1994, elle devient vice-présidente et directrice de la télévision de Radio-Canada. Elle est la première femme à avoir occupé un poste si important pour un diffuseur public. Elle a aussi été présidente-directrice générale de Télé-Québec.