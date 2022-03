C’est le bon temps pour taquiner le doré

La majorité des amateurs attendent impatiemment la venue de la saison de pêche en eau libre. Pour d’autres, c’est le moment idéal pour cibler les percidés sous la glace.

À l’approche de la fraie, les dorés redeviennent de plus en plus actifs, et ce, parfois en plein jour. Toutefois, tout comme le reste de l’année, les meilleures périodes d’activités pour viser cette espèce sont au début et à la fin de la journée.

Un spécialiste

David Vadnais, de Saint-Hyacinthe, est un des meilleurs pêcheurs de la Belle Province, sous la glace. En plus de collaborer avec quelques magazines, il participe à plusieurs évènements promotionnels. On peut même voir sa sympathique tronche sur les emballages des tarières motorisées Jiffy, en magasin. J’ai eu l’opportunité d’aller taquiner ces poissons à la robe jaune et aux gros yeux, en début de semaine, avec ce chic type. Voici l’essentiel de ses propos :

Techniques simples

Pêcher à la jig avec une canne de puissance moyenne de 28 à 32’’ équipée d’un petit moulinet est sans aucun doute la méthode qui procure le plus de succès. Pour charmer les dorés, il existe une panoplie de leurres, tels le Buck Shot Rattle spoon, le Glow Streak, la Williams Ice Jig J50, le Jigging Rap, la CC Spoon, la Lindy Rattl’N Quiver Spoon, la Nipigon, le Heddon Sonar, le Sassy Shad de 3 pouces, la Flutter Spoon, la Mack’s Lure Sonic Baitfish, le Gupy Blade FishLab, La Syclops 00, etc. Bien qu’ils soient tous efficaces tels quels, sans superflu, David suggère fortement de les garnir avec un mené mort ou tout au moins avec une partie d’un petit poisson-appât. « L’ajout de viande fait souvent toute la différence », explique l’expert.

Photo courtoisie

Pour les brimbales, les versions avec une action de dandinette qui fait bouger votre offrande comme les Windlass de HT ou les Éoliennes de Fabrication Jean Morin, les portes cannes JawJacker et Ice Jigger de NGtek sont les plus productives.

En général, M. Vadnais recommande de pêcher entre 3 et 15 pieds aux endroits de prédilection. Toutefois, lorsque la luminosité diminue, n’hésitez pas à exploiter les faibles profondeurs où vous aurez des chances accrues de capturer de beaux spécimens en chasse. Il est important de faire évoluer votre leurre à environ 12 po du substrat. Les percidés sont reconnus pour nager très près du fond.

Les meilleurs secteurs

Le doré affectionne les structures sous-marines accidentées. En vous servant d’une carte bathymétrique papier ou numérique, tentez de repérer les hauts-fonds, les battures, les pointes de roches et les escarpements. En fin de saison, les embouchures d’affluents sont de très bons secteurs à prospecter ainsi que les grands plateaux avec des lignes d’herbes aquatiques encore présentes.

Parmi les cours d’eau autour de la métropole, il y a le fleuve Saint-Laurent, derrière le poste de la SQ Cartier-Champlain, à Longueuil, tout comme le canal qui se rend jusqu’au lac Saint-Louis. Les pointes d’îles et les escarpements tout au long de la voie maritime sont d’excellentes structures pour obtenir du succès. Au lac Saint-Louis, ciblez les diverses battures qu’on retrouve à l’Anse au Sable ou face à Melocheville. Au lac des Deux-Montagnes, recherchez les hauts-fonds, les escarpements abrupts et les pointes de roches dans les secteurs de Carillon et de Vaudreuil. Enfin, au lac Saint-Pierre, tentez votre chance en bordure des lignes d’herbes et des pentes abruptes près des plateaux sur la rive sud du lac et à proximité des îles de l’archipel.

Pour en savoir plus, visitez le page Facebook Destination pêche blanche avec David Vadnais.