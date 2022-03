CF Montréal: Des situations mal gérées contre Philadelphie

Le match a basculé sur une décision de l’officiel Drew Fischer qui a décidé de refuser un but pour une faute commise plus tôt dans l’action.

Cette décision, qui privait le CF Montréal d’une avance de 2 à 0, est survenue à la 49e minute, et sept minutes plus tard, c’était 2 à 1 pour l’Union.

Tout laisse croire que ce but refusé a brisé l’élan du CF Montréal, mais Wilfried Nancy estime que ça n’a pas été le cas.

« Après le but refusé, je ne pense pas que c’est une question de relâchement, on a juste mal géré les deux situations. »

Mauvaise gestion

Dans une rencontre où son équipe ne s’est pas montrée sous son meilleur jour, Nancy a expliqué ce qui a cloché lors des deux buts de Philadelphie.

« Le premier but, on a eu le ballon dans le dos. Il y a une simple passe et un simple tir. Dans le timing ils l’ont bien fait et on a eu une mauvaise lecture du jeu.

« Sur le deuxième, il y a du cafouillage et le ballon doit sortir de la surface de réparation plus rapidement. »

Mais voilà, si Nancy était plus tolérant sur les erreurs l’an passé, il souhaite voir une évolution à cet égard cette saison.

« Je pars du principe qu’on apprend, mais on peut aussi les éviter. »

Le fait demeure que l’équipe a cédé deux fois en trois minutes samedi et deux fois en dix minutes à Orlando dimanche dernier.

« Est-ce que c’est une question de force mentale ou de tactique ? Je ne sais pas. À Orlando aussi on a accordé deux buts rapprochés, on va devoir s’ajuster sur ça. »

En rodage

Sur le plan défensif, l’équipe jouait pour la première fois avec le trio Rudy Camacho, Kamal Miller et Alistair Johnston en défense centrale.

« Il y a des automatismes encore à avoir quand on a le ballon pour trouver la synchronisation entre les trois joueurs pour aller vers l’avant, a reconnu Nancy. Sur l’aspect défensif, ils n’ont pas été trop embêtés. »

Sur les flancs, les latéraux ont eu du mal à offrir des ballons de qualité aux attaquants. Nancy ne fait pas une fixation sur les centres par ailleurs.

« Il y a eu des opportunités de centres, après ils ne sont pas arrivés dans la boîte comme il faut.

« Je vais regarder le match pour voir ce qu’il faut améliorer. On a centré pour centrer en fin de match, et ce n’est pas ça qui nous a fait marquer des buts. »

On peut aussi ajouter qu’en l’absence de Romell Quioto, Mason Toye et Bjørn Johnsen, il n’avait pas d’option offensive pour venir l’aider du banc.