Deux rouges à ne pas manquer

Le premier nous arrive comme une brise chaude de mer alors que le second est loin de nous prendre pour des fous!

Buvez moins. Buvez mieux.

Château Rouquette Sur Mer, Cuvée Amarante 2018, La Clape, France 20 $ - Code SAQ 713263 – 14 % - 2,4 g/L

Les vins de Jacques Boscary et son fils François occupent une place spéciale dans le cœur des amateurs québécois puisqu’on les retrouve à la SAQ depuis de nombreuses années. Provenant de vignes idéalement situées sur le massif calcaire de La Clape d’où l’on peut bien voir la Méditerranée, cet assemblage de grenache, syrah, carignan et mourvèdre offre un nez de bonne intensité. Des tonalités de fruits noirs, de cuir, de garrigue et d’eucalyptus avec une pointe iodée. On sent la bouche pleine et généreuse. Les tanins sont soyeux tout en gardant l’ensemble charpenté. D’assez bonne longueur avec des flaveurs de kirsch. Excellent rapport qualité/prix/plaisir.

★★★ $$

Clos des Fous, Subsollum Pinot Noir 2017, Valle del Aconcagua, Chili 25,05 $ - Code SAQ 12304335 – 13,5 % - 1,5 g/L

Rentré au pays en 2003 après quelques années à vadrouiller en France, Pedro Parra a lancé une petite révolution dans le vignoble chilien en proposant des vins d’une incontestable originalité. Cette cuvée de pinot noir ne voit aucun bois afin de préserver un maximum d’expression fruitée. Et c’est réussi ! Une robe brillante, d’un rubis presque translucide. D’abord sur la réserve avec des notes de réduction, le nez gagne en définition avec l’oxygène : griotte, épices douces, charbon, violette. En bouche, on retrouve un fruité explosif avec des tanins légèrement serrés, de la fraîcheur et une assez bonne persistance qui laisse place à un registre ferrugineux. Un vin de corps et d’esprit. Chose certaine, on serait fou de s’en passer !

★★★ $$ 1⁄2

Légende

★ Correct

★★ Bon

★★★ Très bon

★★★★ Excellent

★★★★★ Exceptionnel