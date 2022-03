Deuxième revers en autant de sorties pour le CFM

Le CF Montréal a raté une deuxième rentrée consécutive, cette fois celle à domicile face à l’Union de Philadelphie au compte de 2-1, samedi après-midi au Stade olympique.

• À lire aussi: Deuxième rentrée

La troupe de Wilfried Nancy a vu le vent changer de côté drastiquement à la suite d’un but refusé à Djordje Mihailovic à la 49e minute.

Quelques instants plus tard, en l’espace de trois minutes, plus précisément, le onze montréalais a accordé deux buts rapides et l’Union n’a plus jamais regardé derrière.

Plus de détails à venir.

SOMMAIRE

DEUXIÈME DEMIE

90e minute | Mikael Uhre (PHI) est, une fois de plus, privé par le gardien Sebastian Breza (MTL) qui garde les siens dans le match

81e minute | Kamal Miller a le deuxième but du CFM au bout de la tête, sa redirection manque de précision

79e minute | Rida Zouhir (MTL) obtient une chance de niveler la marque à l'entrée de la surface de réparation, sa frappe termine sa course loin du cadre

76e minute | Mikael Uhre (PHI) bat de vitesse la défense montréalaise, mais son tir rate la cible

71e minute | Julián Carranza (PHI) est très impliqué dans le duel, cette fois, il en met trop au goût de l'officiel et écope d'un carton rouge

70e minute | Bien positionné dans la boîte, Lassi Lappalainen (MTL) récupère un ballon libre et dirige toute une frappe du pied droit, Andre Blake (PHI) sauve les meubles

56e minute | BUT PHI Daniel Gazdag (PHI) donne l’avance aux siens en complétant de belle façon la brillante remise de Julián Carranza

53e minute | BUT PHI Alejandro Bedoya (PHI) récupère un ballon libre dans la surface de réparation et jette une douche d’eau froide sur le Stade olympique

49e minute | BUT REFUSÉ MTL Djordje Mihailovic (MTL) réalise une belle séquence individuelle, s’échappe et déjoue Andre Blake (PHI). Après révision, le but est refusé en raison d’une faute de Mihailovic, plus tôt sur cet élan offensif

46e minute | Début de la deuxième demie

PREMIÈRE DEMIE

44e minute | Le CF Montréal profite d'une faute de José Martínez (PHI) près de la surface de réparation pour jouer court, le tir de Joaquín Torres (MTL) est redirigé au-dessus du filet par le gardien Andre Blake (PHI)

41e minute | Joaquín Torres (MTL) tente sa chance du pied gauche, son tir rate le cadre de plusieurs pieds

37e minute | Julián Carranza (PHI) entre en contact avec Sebastian Breza (MTL), une échauffourée éclate

32e minute | BUT MTL Lassi Lappalainen (MTL) joue de chance et voit sa frappe aboutir au fond du filet de l'Union; il s'agit d'un premier but à domicile cette saison pour le CF Montréal

15e minute | Julián Carranza (PHI) dirige un puissant tir du pied droit provenant du centre de la boîte, Sebastian Breza (MTL) réalise un brillant arrêt

12e minute | Joaquín Torres (MTL) accepte la remise d’Ismaël Koné et sert un premier avertissement à l’Union d’une frappe du pied gauche, Andre Blake (PHI) s’interpose

6e minute | Lassi Lappalainen (MTL) utilise sa vitesse et fait reculer la défensive de Philadephie; le CF Montréal obtient un botté de coin

1ère minute | Début de la rencontre

Voyez les formations en vue de cette rencontre:

Avant-match

Le CF Montréal a raté son début de saison en MLS en s’inclinant 2 à 0 à Orlando samedi dernier, mais il peut se reprendre lors de son premier match à domicile cet après-midi.C’est l’Union de Philadelphie qui sera le visiteur pour cette première partie locale de la saison même si l’équipe a déjà un match de Ligue des champions au Stade olympique derrière la cravate.

Les deux prochaines semaines seront assez intenses à négocier pour l’équipe qui devra jouer sur deux fronts avec un aller-retour contre Cruz Azul en quart de finale de la Ligue des champions de même que trois rencontres de MLS, dont deux à l’étranger.On a d’ailleurs eu une preuve que la Ligue des champions pouvait tomber dans les jambes des équipes qui y participent puisque les quatre formations de la MLS qui ont eu des rencontres du tournoi continental la semaine dernière ont perdu le week-end dernier.

Grande vision

«J’avais parlé avec des collègues qui m’avaient dit que le retour en MLS n’était pas facile après la Ligue des champions», a reconnu Wilfried Nancy qui choisit d’avoir une vision large des choses.«On a la grande vision sur le long terme en voyant les matchs arriver avec les voyages.»Il tente donc de ménager la chèvre et le chou en jouant sur deux tableaux et en ne voulant rien négliger.«Je ne néglige pas la MLS, je ne néglige aucun match, on n’a pas ce luxe-là. Mais si on ne joue pas un match de Ligue des champions, on en jouerait un de MLS.«C’est le début de saison et il y a des voyages, alors on doit gérer la fraîcheur.»

Sans Quioto

Ayant reçu un carton rouge la semaine dernière en Floride, l’attaquant Romell Quioto sera absent. Il sera également à l’écart la semaine prochaine contre Cruz Azul en raison d’une accumulation de cartons jaunes.La porte est donc grande ouverte pour un premier départ de Kei Kamara qui ne demande qu’à jouer.«Romell, on connaît ses qualités. Il est capable de protéger son ballon dos au but, a noté Zorhan Bassong. Kei, qui est très athlétique, est aussi capable de faire ça et il sera capable de faire tout ce que fait Romell.«Je crois que dans la boîte ça peut être intéressant parce qu’il peut gagner des duels sur des ballons aériens. Quand il saute, il décolle et ça peut être intéressant.»Outre Quioto, Mason Toye, Bjørn Johnsen, Sunusi Ibrahim et Samuel Piette sont absents et en attente d’un retour au jeu.

Du respect

Wilfried Nancy l’a déjà dit dans le passé, il a du respect et de l’admiration pour ce que son homologue, Jim Curtin, fait chez l’Union.«Il a eu le temps de mettre les choses en place et ce que je vois, c’est que chaque année, l’équipe progresse sur des points bien précis», a noté Nancy.Celui-ci n’adhère pas à l’ensemble du projet, mais aime la façon dont il est mené.«Ils ont un style clair et défini et ça me plaît, mais ça ne veut pas dire que j’aime ce style de jeu. Il est un peu différent du nôtre, ils sont très agressifs pour prendre de la vitesse dans leur animation et connaissant ça, il y a des faiblesses.»À sa cinquième saison en MLS, Rudy Camacho commence à bien connaître tous les adversaires et pense aussi que les choses sont bien faites en Pennsylvanie.«Je ne me suis jamais senti inférieur à eux, mais c’est une équipe qui est costaude et qui est dans les séries chaque année.«Ils ont une certaine stabilité que d’autres clubs n’ont pas et j’espère qu’on va prendre exemple sur cet aspect de leur club.»

Camacho se rapproche de sa forme optimale

Rudy Camacho amorcera vraisemblablement un second match cette saison lors de cette première rencontre à domicile en 2022.Lui qui a rejoint l’équipe un peu sur le tard lors du camp d’entraînement à Orlando, Camacho n’a joué que le match retour contre Santos Laguna, la semaine dernière.«Je me sens mieux physiquement, mais 100% physiquement, je ne sais pas, a indiqué l’arrière central français. Mais je me suis bien senti au premier match.»Et justement, il a plutôt bien paru lors de cette rencontre remportée 3 à 0 par le CF Montréal. Son retour fera le plus grand bien pour apporter de la stabilité en défense centrale.

Équipe jeune

On a l’impression de toujours taper sur ce clou, mais l’équipe est très jeune, alors avoir un central de 30 ans qui a quatre années d’expérience en MLS, ce n’est pas un luxe.On a d’ailleurs vu que sans lui, la semaine dernière, le jeu n’était pas toujours aussi fluide dans sa construction, puisque cette équipe aime développer de l’arrière vers l’avant.«Quand on sort le ballon 15 fois, personne n’en parle, mais quand on le perd une fois, tout le monde en parle», a noté Camacho.«C’est une philosophie, ce n’est pas pour faire beau, c’est pour mettre en difficulté l’adverse. Il faut simplement apprendre à mieux gérer les moments.»

Amélioration

Comme il y a beaucoup de défenseurs, Wilfried Nancy a le beau jeu d’opter pour ceux qui sont le plus en forme.«C’est un gros avantage, a reconnu Rudy Camacho. Je crois que tout le monde comprend la philosophie et c’est ce qui est important.»Parmi ces jeunes, il y a Zorhan Bassong, 22 ans, qui cherche encore ses repères comme latéral gauche.«En gros, je pense qu’il faut que je travaille sur tout ce qui est d’aspect défensif, a reconnu le Québécois. Il faut que j’augmente mon niveau de concentration.«Je dois aussi améliorer mon placement et revenir à mon poste plus rapidement quand je suis haut sur le terrain.»

L’ADVERSAIRE EN 5 POINTS

Gros changementsL’Union est une équipe qui s’inscrit dans la continuité, mais il y a tout de même eu des changements importants cet hiver avec les départs de vétérans comme Aurélien Collin, Ilsinho, Alvas Powell, Kacper Przybylko et Jamiro Monteiro.L’autre AaronsonIl n’y a pas si longtemps, Brenden Aaronson faisait tourner les têtes avec Philadelphie et il s’est finalement retrouvé en Europe. À 18 ans, son frère Paxten amorce sa seconde saison et il pourrait bien lui aussi sortir de l’ombre si tout se passe bien.Burke en chargeAvec le départ de Kacper Przybylko, il y a une place à prendre en attaque chez l’Union. Cory Burke a surpris tout le monde avec 10 buts à sa première saison en 2018 et il tente toujours de répéter ce succès. L’année 2022 pourrait être la sienne.Une premièreComme l’a fait remarquer Wilfried Nancy, c’est la première fois que l’Union de Philadelphie jouera au Stade olympique, ce qui pourrait être intéressant. Les profanes sont souvent surpris par les mouvements de ballon de la surface.Déjà 50Le gardien Andre Blake amorce sa neuvième saison dans la MLS et il a déjà atteint le cap des 50 blanchissages. Il a d’ailleurs connu sa meilleure année à cet égard en 2021 avec un total de 12.

À VOIR AUSSI