MAURAIS, Jean-Claude



Au Centre d'Hébergement d'Assise, le 26 février 2022, à l'âge de 90 ans, est décédé Jean-Claude Maurais, fils de feu Joseph Maurais et de feu Juliette Maurais. Il demeurait à Québec. Il laisse dans le deuil son épouse Raymonde Parent, ses enfants Lynn (André Morin), Yves (Jancis Sommerville), Sophie (Réjean Vézina); ses sept petits-enfants : Stéphanie, Simon et Marie-Andrée Morin, Maude, Julien, Antoine et Étienne Vézina; ainsi que ses huit arrière-petits-enfants. Il laisse également dans le deuil sa sœur Colette (feu Roland Dubreuil), et plusieurs beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces, cousins, cousines et précieux amis et amies. Il était le frère de feu Carmen, Françoise et Gilles. La famille vous accueillera àLa famille tient à remercier du fond du cœur la grande équipe du Centre d'Hébergement d'Assise pour son accompagnement exceptionnel. Vos témoignages de sympathie peuvent être exprimés par un don à la Société canadienne du cancer. Les consignes gouvernementales sur la COVID-19 en vigueur le jour de la rencontre devront être respectées.