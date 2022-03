MARTIN, Claude



À la merveilleuse Maison Michel-Sarrazin, le 19 février 2022, à l'âge de 79 ans, est décédé monsieur Claude Martin, époux de dame Ginette Michaud, fils de feu Albert Martin et de feu Marcelle Gauvin. Il demeurait à Saint-Augustin-de-Desmaures.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Il est allé rejoindre sa fille Sylvie, il laisse dans le deuil, outre son épouse Ginette, sa fille Nancy (Patrick Morneau) qui l'a accompagné tout au long de sa maladie; ses petits-enfants qu'il aimait tant : Sylvie-Anne, Jonathan et Raphaëlle; ses sœurs: Huguette (Robert), Ghislaine, Danielle et Diane (Richard); ses frères : feu Guy, André et Michel (Louise); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Michaud : Mario (Danielle), Alain (Line), feu Gilles et feu Luc, une tante Lise Michaud Sanschagrin, ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel soignant de la merveilleuse Maison Michel-Sarrazin pour son humanisme, leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 214-1040, avenue Belvédère, Québec (QC), G1S 3G3, tél.: 418-683-8666, www.cancer.ca ou à la Fondation de la Maison Michel-Sarrazin, 124-801, Grande-Allée Ouest, Québec (QC), G1S 1C1, tél.: 418-687-6084www.michel-sarrazin.ca/faire-un-don