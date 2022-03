BOUDREAU, Soeur Anna, s.s.c.m.



Au Centre de soins Oasis de Les Jardins d'Évangéline 2500, rue Camille-Lefebvre, Québec, le mardi 22 février 2022, à l'âge de 90 ans, dont 66 ans de profession religieuse, est décédée Sœur Anna Boudreau (Sainte-Anita) de la Congrégation des Sœurs Servantes du Saint-Cœur de Marie. Elle est née à Havre St-Pierre, de monsieur Vital Boudreau et de dame Marie-Anne Landry. La direction des funérailles a été confiée à la maisonLes membres de sa famille en seront alors informés. Outre sa communauté religieuse, Sœur Anna laisse dans le deuil ses soeurs : Éliane, Marie-Claire S.S.C.M., Madeleine S.S.C.M., Raymonde (André Simard) son frère : Julien-Marie (Claudette Gagnon), ses belles-sœurs Blanche Wilcott et Carmelle Cormier, de nombreux neveux et nièces. Elle est allée rejoindre ses frères, ses sœurs, belles-sœurs et beaux-frères qui l'ont précédée dans la Maison du Père : Simon (Cécile Landry), Félixine (Lionel Cormier), Rosaire, Anita (Paul-Yvon Barriault), Marie S.S.C.M., Aurèle et Jacques Boudreau.