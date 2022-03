Faire de la musique pour enfants, c’est du sérieux

C’est connu, avoir un enfant chamboule une vie, mais aussi les goûts culturels.

Coucou les amis ! Nos artistes chantent Passe-Partout

Si on admire, le cœur attendri, sa progéniture qui chante Petit papa Noël en zozotant pour la première fois, la scène vire carrément au cauchemar quelques années plus tard. On ne va pas se leurrer, faire de la musique dite « pour enfants », c’est un pari impossible. Si c’est trop niais, le parent – celui qui achète ledit disque, quand même – va passer son tour. S’il y a trop de clins d’œil aux plus vieux, l’enfant va s’en lasser rapidement. Et, pire encore, l’un ne va pas sans l’autre, alors on doit absolument plaire à deux camps qui, comme si ce n’était pas déjà assez, sont diablement exigeants.

Ce qui nous amène à cette nouvelle fournée de ritournelles de l’institution qu’est Passe-Partout.

Malgré le capital de sympathie entourant le projet ainsi que le pedigree de ses artisans (on y reviendra), Coucou les amis ! s’avère correct sans plus.

DEUX OREILLES, C’EST PAREIL ?

Sans le support télévisuel, l’œuvre énorme – 34 morceaux, quand même – s’ankylose.

Si les pièces entonnées par notre trio préféré passent souvent le test (surtout celles menées par Gabrielle Fontaine qui, rappelons-le, a également participé aux comédies musicales Grease et Fame), les chansonnettes de Cannelle, Pruneau et compagnie, elles, exigent plus d’effort – et un certain fétiche pour les voix de crécelle – pour se faire apprécier.

Carcan oblige (dans le sens de Passe-Partout et non pas de la chanson jeunesse), le tout demeure (trop) sage et ampoulé. Dans un contexte ne dépendant pas d’une telle référence, tout ce beau monde (les Sœurs Boulay ! Catherine Major ! Ingrid St-Pierre et j’en passe !) aurait offert de quoi d’incroyablement plus relevé.

Une œuvre que pour les plus ardents poussinots et poussinettes, bref.

Always A Little Bit Sad + Money & Guitars

Que la nécromancie soit louée, car le violon d’Ingres country des punkeux derrière The Sainte Catherine revient d’outre-tombe, le temps de livrer deux pièces annonciatrices d’une nouvelle parution plus substantielle. Sur Always A Little Bit Sad, on retrouve le combo en grande forme sur un extrait sympa alliant une musique entraînante à souhait pour accompagner un texte plus spleenétique. Sur Money & Guitars, Hugo Mudie, Fred Jacques et compagnie optent pour une ballade plus ambitieuse. Vivement la suite !

J’feel comme un alien

Après un pèlerinage country dans les archives de Baptiste Comeau, « folk hero » acadien, l’imprévisible P’tit Belliveau revient à la charge avec une œuvre qui, à en croire ce nouveau single, pointe vers une direction plus pop (les fans des plus récentes offrandes de Matt & Kim, par exemple, devraient apprécier). Rassurez-vous, toutefois, amateurs de la première heure, car le P’tit Belliveau y conserve son don pour une simplicité volontaire qui ne laisse pas indifférent.

Multitude

Près d’une décennie après le succès Racine carrée, quelques collaborations avec Coldplay, voire Orelsan et, surtout, de graves de problèmes de santé (il abat d’ailleurs sa « putain de maladie » dès Invaincu qui ouvre le bal), Stromae revient finalement en force avec un troisième LP toujours aussi pop et dansant, mais puisant davantage dans les musiques globales que l’électro. Côté textes, toutefois, Stromae demeure dans sa zone de confort : cultiver – avec panache – un certain malaise en se faisant savoureusement sombre (Pas vraiment en témoigne tout particulièrement). Chouettes retrouvailles, bref.

Coup de coeur

Hi-De-Ho

Grosse année pour le chanteur et guitariste émérite. En effet, Jack White envisage le dévoilement de deux albums : Fear of The Dawn (8 avril) et Entering Heaven Alive (22 juillet). Alors que tout portait à croire que le musicien pointait vers du rock pur et dur (l’extrait Take Me Back paru en novembre dernier en témoigne), il lance cet ovni captivant où il « adapte » au goût du jour un classique de Cab Calloway en compagnie de l’illustre rappeur Q-Tip (d’A Tribe Called Quest). En résulte une œuvre hybride diablement punchée et qui plaira notamment aux fans de Gorillaz.