Guerre en Ukraine: de chef de la direction à humanitaire en chef

Un entrepreneur roumain qui a vécu 15 ans à Québec et qui dirige une firme internationale est personnellement intervenu afin d’extraire in extremis ses employés d’Ukraine.

Gerard Szatvanyi était à Las Vegas, le 23 février en soirée, quand les troupes russes ont donné l’assaut. Le patron d’OSF Digital n’a fait ni une ni deux. Accompagné de son directeur des opérations, Alin Dorobantu, il s’est tout de suite envolé vers son pays natal, la Roumanie.

De Bucarest, ils ont rapidement rejoint Suceava, une ville du nord du pays située à moins de 50 km de la frontière ukrainienne.

C’est de là qu’ils ont organisé l’évacuation de tous ceux parmi leurs 112 employés présents dans le pays envahi qui souhaitaient s’enfuir.

« On n’a pas fait d’actes d’héroïsme, on a juste fait de la coordination logistique », raconte dans un français impeccable et avec une humilité désarmante le leader de l’entreprise.

Au total, 30 salariés d’OSF ainsi que 22 membres de leurs familles ont franchi la frontière à Siret, où les attendaient leurs deux patrons.

Tout ce beau monde loge actuellement dans des chalets loués par l’entreprise en Roumanie.

« Ils sont encore un peu en état de choc », raconte Gerard Szatvanyi.

Photo courtoisie

« Rien d’exceptionnel »

Cette histoire n’a absolument « rien d’exceptionnel » pour l’entrepreneur. Elle serait d’ailleurs restée dans l’ombre si ce n’était de la photo d’employés rescapés qu’il a publiée sur le réseau LinkedIn avec la mention « Enfin en sécurité ».

« J’ai été profondément touchée de voir à quel point OSF a apporté son soutien – c’est bien plus que ce que nous pouvions espérer. Vous faites des miracles, vous nous aidez à assurer la sécurité de nos enfants – c’est si précieux en ces temps si sombres », a commenté Kateryna Melkomukova, une des employées d’OSF qui a fait le voyage.

Gerard Szatvanyi, PDG d’OSF Digital

Gerard Szatvanyi a fondé OSF Digital à Québec en 2003 quand il est arrivé au pays pour étudier à la maîtrise à l’Université Laval. Il est finalement resté 15 ans dans la capitale nationale.

« Je suis tombé en amour avec le Québec et sa nature », raconte celui qui n’a eu qu’une adresse, boulevard Lebourgneuf, « à 20 minutes de la station de ski Stoneham et à 90 minutes de celle de Petite-Rivière-Saint-François ».

Aujourd’hui âgé de 47 ans, le PDG est à la tête d’une firme de 1800 employés répartis dans 40 bureaux un peu partout sur la planète, dont le siège social est toujours à Québec.

Une entreprise québécoise

La croissance d’OSF a pris beaucoup de vélocité depuis 2018, ce qui a poussé l’entrepreneur à déménager ses pénates à Hong Kong afin de percer le marché asiatique.

La boîte se spécialise dans l’implantation en entreprise de Salesforce, une solution de gestion de la relation client basée sur l’infonuagique.

Bien que seule une poignée d’employés travaillent ici, Gerard Szatvanyi considère toujours qu’OSF Digital est une entreprise québécoise.

« C’est ici que tout a commencé », conclut-il.

