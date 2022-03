Guerre en Ukraine: de difficiles souvenirs pour des familles syriennes

La guerre en Ukraine rappelle de très mauvais souvenirs à un couple syrien qui habite maintenant à Montréal.

Ils ont dû fuir l’une des pires catastrophes humanitaires des dernières années avec de jeunes enfants.

«On a quitté les parents, notre maison. On a tout quitté», mentionne Nariman Bdros.

Les événements qui passent présentement en Ukraine réveillent sans aucun doute de douloureux souvenirs.

«Je regarde la télé avec mes fils. C'est difficile. C'est difficile», dit Samir Fabrag

À leur arrivée au Québec, ils ont rapidement été pris en charge par des organismes. Sur le terrain, ces organismes sont d'ailleurs nombreux à se préparer à une vague de réfugiés ukrainiens.

«Dans le cas de catastrophes pareilles, on est toujours prêt. On a des personnes qui parlent russe, ukrainien. Il y a une panoplie de services pour le français. On s'occupe de tout ce qui est des paperasses administratives, les enfants à l'école, à la garderie, les démarches en Emploi Habilité au besoin, trouver un logement, aider à signer un bail, trouver la nourriture», explique Anait Aleksainian du centre d’appui aux communautés immigrantes.