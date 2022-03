Guerre en Ukraine: des Québécois se mobilisent pour aider les réfugiés

La fédération des OBNL en habitation du Québec organise une collecte pour aider les milliers de réfugiés qui fuient l’Ukraine depuis les derniers jours en raison de la guerre.

Jusqu’à 18h, elle amasse principalement des trousses de premiers soins, médicaments, sac de couchage et des lampes de poche.

Une inititave grandement appréciée par les Ukrainiens qui sont au Québec.

«Le 24 février, ma mère a eu 78 ans et elle a vraiment beaucoup de santé. Elle habite avec mes deux tantes de 80 ans et plus, elles sont toujours à la maison, elles ne sortent plus. Heureusement, il y a des bénévoles qui apportent des fois de la nourriture et des médicaments», mentionne Nadiia Makhlay qui a vécu 40 ans en Ukraine avant de déménager au Québec.

L’ensemble des dons sera envoyé vers Montréal et Toronto pour ensuite prendre la direction de la Pologne.

Ce pays a ouvert ses frontières aux milliers de réfugiés de la guerre en Ukraine.

