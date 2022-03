L’amour au temps de la guerre

Après 10 minutes et 38 secondes dans ce monde étrange, l’écrivaine d’origine turque Elif Shafak nous livre un autre roman fort.

Nicosie est désormais la seule capitale au monde à être scindée en deux : d’un côté la partie turque, de l’autre, la partie grecque. Une situation difficile, surtout du temps où la guerre civile battait encore son plein sur l’ensemble de l’île de Chypre.

C’est à cette époque-là, en 1974, que Kostas Kazantzakis et Defne ont commencé à se fréquenter beaucoup plus sérieusement. Ce qui n’aurait sans doute pas été un très gros problème s’ils avaient tous deux été turcs. Ou grecs. Du coup, pour ne pas courir le risque d’être à leur tour séparés, ils décideront de partir au loin et de s’établir en Angleterre. Un pays où ils espéreront pouvoir vivre longtemps heureux à l’ombre du figuier qu’ils ont emporté et transplanté en sol britannique.

Pousser droit en terre inconnue

En 2010, leur fille Ada, 16 ans, fréquentera ainsi un lycée du nord de Londres. Depuis la mort de Defne, qui a eu lieu 11 mois plus tôt, elle ne va pas particulièrement bien. D’autant plus que Kostas, son père, est moins présent que jamais. Spécialiste de l’écologie évolutive, il s’est jeté tête baissée dans le travail, comme s’il préférait dorénavant la compagnie des arbres et des plantes à celle des humains en général...

Passant d’une époque à l’autre et prêtant régulièrement la voix au figuier qui a été rapporté de Chypre – rassurez-vous, on s’y habitue assez vite ! –, ce touchant roman parle d’exil et de déracinement en faisant la part belle aux bouleversements, aux manques et aux problèmes de transmission intergénérationnelle qui peuvent en découler.

À LIRE AUSSI CETTE SEMAINE

Cavalier, passe ton chemin

Pour les grands fans de l’écrivain américain Larry McMurtry, voici son tout premier roman enfin traduit en français. Paru en 1961 et adapté au cinéma en 1963 – avec Paul Newman au générique –, il met en scène un ado de 17 ans qui sera forcé de côtoyer le fils cruel et tyrannique d’un vieil éleveur de bétail texan. Un peu lent, mais étonnant.

Nickel Boys

Elwood Curtis, un jeune Noir originaire de Tallahassee, va être envoyé à tort dans une école disciplinaire réputée pour sa cruauté envers ses pensionnaires. Il s’y fera un ami, le jeune Turner, et ensemble ils feront tout ce qui est en leur pouvoir pour fuir ce coin d’enfer. S’inspirant d’une histoire malheureusement vraie, ce roman coup de cœur a remporté en 2020 le Pulitzer de la fiction.

Des gâteaux & des saisons

Il faut retrousser ses manches et s’armer d’une bonne dose de patience pour réaliser les desserts de ce livre, tous classés par saison. Mais le jeu en vaut la chandelle, car on aura droit à une véritable explosion de saveurs : l’auteure, Claire Damon, est l’une des chefs pâtissières françaises les plus douées de sa génération. Et ses gâteaux sont dé-li-cieux !

Le best of 2022

Avec l’allègement des consignes sanitaires, on ne sera sûrement pas les seuls à retrouver l’envie de voyager ! Reste à décider où, et grâce à ce petit livre, on saura quels sont les 10 pays, les 10 villes et les 10 régions qui ont cette année réussi à séduire l’équipe des célèbres guides Lonely Planet. Bonne route !

Frissons garantis

Avec la permission de Gandhi

C’est avec ce troisième opus qu’on découvre la délicieuse série consacrée aux aventures du capitaine Sam Wyndham, un ancien flic de Scotland Yard travaillant désormais à Calcutta, dans les rangs de la Force de police impériale. Et pour celles et ceux qui se le demandent, on n’a vraiment eu aucun mal à monter dans ce train en marche qui nous amène directement en 1921 !

Dans la patrie de Gandhi

Aux prises avec un sérieux problème de dépendance, Sam passe de plus en plus de nuits dans les fumeries d’opium d’une ville au bord de l’anarchie depuis qu’un certain Gandhi a commencé à militer pacifiquement en faveur de l’indépendance de l’Inde. Lorsqu’une descente de police sera effectuée dans celle où il se trouve, il devra donc se dépêcher de fuir pour garder son vice secret.

Mais en filant à l’anglaise par les toits, Sam tombera sur le corps d’un Chinois venant juste d’être poignardé. Pour ne rien arranger, il se verra confier une mission très délicate afin que la visite officielle de Son Altesse Royale le prince de Galles ne mette pas Calcutta à feu et à sang.

Ne serait-ce que pour l’humour, une histoire qu’on a beaucoup appréciée.