«L’armée russe continue de bombarder les civils», selon la journaliste Tetyana Ogarkova

L’armée russe poursuit son avancée en Ukraine et continue de cibler des civils, selon ce que rapporte la journaliste au Ukraine Crisis Media Center, Tetyana Ogarkova.

«L’armée russe continue de bombarder les civils, dit-elle. Aujourd’hui, il devait y avoir des couloirs humanitaires près de Marioupol et de Volnovakha et finalement les Russes ne tiennent pas leur parole et continuent de tirer sur des civils.»

L’Ukraine et la Russie avaient convenu jeudi lors d’une deuxième session de pourparlers d’organiser des «couloirs humanitaires» pour évacuer les civils des zones de combats.

Samedi, l’Ukraine a reporté l’évacuation des civils de Marioupol, invoquant des violations du cessez-le-feu par les forces russes qui assiègent la ville et avancent toujours ailleurs au pays.

«Ce n’est pas une guerre classique, ce n’est pas une guerre entre deux armées, c’est une guerre de l’armée russe contre la totalité de la population ukrainienne et ça prouve leur cruauté, leur projet inhumain de faire disparaître le pays en entier».

De féroces combats font toujours rage à Kyïv et Kharkiv, notamment.

Voyez l'entrevue dans la vidéo ci-dessus.