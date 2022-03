​Le parcours du combattant qui attend les victimes d’exploitation sexuelle

Deux ans après avoir dénoncé son proxénète, une victime d’exploitation sexuelle est toujours en attente du procès qui pourrait condamner son bourreau. Mais surtout, Lau Ga se sent abandonnée et incomprise par le système de justice.

En février 2020, la jeune femme prend son courage à deux mains et porte plainte contre le pimp qui a fait d’elle une escorte. Mais ce qui devait être le début d’une délivrance s’avère un véritable parcours du combattant.

«Laissée à elle-même» dans une période de grande vulnérabilité, une situation accentuée par la pandémie, celle qui se cache désormais derrière un pseudonyme de peur de subir des représailles de son agresseur entreprend seule des démarches auprès de l’Indemnisation des victimes d’actes criminels (IVAC), sans succès.

Le rapport de la commission spéciale et transpartisane sur l’exploitation sexuelle des mineurs recommande que le gouvernement instaure un programme de sortie de la prostitution incluant des prestations d’aide financière aux victimes en processus de reconstruction. Lau Ga, elle, n’a eu droit à aucune aide financière.

«J’étais perdu, je ne savais pas quoi faire. Quand on dénonce, notre état d’esprit, on n’est pas là, je ne comprenais même pas ce qui se passait, confie-t-elle, en entrevue. Il n’y avait aucune protection autour de moi, je n’ai jamais eu le sentiment d’être en sécurité. Je change mon numéro de téléphone aux six ou sept mois car j’ai peur qu’il me retrouve, on ne m’a pas rassuré».

L’extrême pauvreté

Fragile et devant un frigo vide, la jeune femme qui vit désormais dans la peur constante de croiser son bourreau a dû se tourner vers l’aide sociale. «J’ai frôlé l’extrême pauvreté à de nombreuses reprises».

Sans le sou, elle a été tentée à certains moments de replonger dans son ancienne vie d’escorte pour réussir à sortir la tête de l’eau.

Elle a finalement résisté. Mais son combat est loin d’être terminé. Après s’être battue pour de l’aide pendant deux ans, la jeune femme vient d’apprendre qu’on changeait la procureure responsable de son dossier. Une information qui lui a été transmise dans un banal courriel il y a quelques jours et qui s’avère on ne peut plus «angoissante» à 45 jours du Jour J.

«Ça m’a brisé en mille morceaux. Il y a pleins de conséquences et je ne pouvais pas poser les questions que je voulais. Des fois, j’ai l’impression qu’il y a un manque de formation au niveau des policiers et des enquêteurs pour travailler au niveau des victimes qui ont vécu ça. J’ai aucune idée qui est la nouvelle procureure qui va me représenter (...), je ne la connais pas, je ne l’ai jamais rencontrée», se désole-t-elle.

Un accompagnement déficient

À chaque fois qu’elle doit raconter son histoire, elle replonge dans l’enfer qu’elle a vécu sous le joug de son proxénète, celui qu’elle croyait être son amoureux.

«J’ai changé d’enquêteur, j’ai changé de procureur, c’est vraiment catastrophique au niveau de l’accompagnement ou de l’aide depuis que je suis sortie du milieu de l’exploitation sexuelle». Depuis sa dénonciation, Lau Ga n’a jamais eu l’impression d’avoir du soutien de ces intervenants.

A-t-elle confiance au système judiciaire? «À ce moment-ci, je vous répondrais non, répond-t-elle. On mériterait d’avoir un meilleur système judiciaire pour les victimes».

Rappelons qu’en novembre dernier, les élus de l’Assemblée nationale ont adopté un projet de loi afin de créer un tribunal spécialisé en violences sexuelles et conjugales. L’objectif étant justement de mieux accompagner les victimes et de mieux former les intervenants.

La députée libérale Christine St-Pierre, qui a participé aux travaux de la commission spéciale sur l’exploitation sexuelle des mineurs, réclame l’application immédiate de la recommandation visant à soutenir financièrement les victimes le temps de les sortir de ce milieu malsain. Vivre dans l’extrême pauvreté peut inciter les femmes à retourner à leur ancienne vie pour joindre les deux bouts.

«Le risque de retourner dans la prostitution est très élevé, insiste-t-elle. C’est important de courir après les proxénètes, les clients, mais la victime a besoin d’un accompagnement pour l’amener vers une vie meilleure».

