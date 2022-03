Le RTC reproche à ses employés d’entretien de nuire au service

Le RTC vit une crise interne et entame des recours judiciaires contre le syndicat de ses employés d’entretien, en raison de moyens de pression « illégaux », qui forcent l’organisation à annuler des dizaines de départs chaque jour.

Le Journal a appris que le Réseau de transport de la capitale (RTC) vit des difficultés à l’interne avec ses employés chargés de l’entretien des véhicules, du réseau et des infrastructures. Cette information a ensuite été confirmée par l’organisation.

Insatisfaits de certaines de leurs conditions de travail, des employés effectuent des actions concertées pour retarder la production. Depuis des semaines, on allonge indûment les pauses, on ralentit le rythme de travail, ce qui occasionne des retards dans la préparation des véhicules, nous indique une source bien informée.

Manque de bus

Conséquence : un nombre anormalement élevé de bus ne sont pas disponibles pour assurer le service. Le RTC doit donc annuler plusieurs départs par jour sur certains circuits. Des centaines de clients sont affectés quotidiennement.

Pendant ce temps, des chauffeurs payés sont forcés de rester au garage, faute de véhicules. Selon nos informations, des employés d’entretien mécontents feraient même preuve d’intimidation envers des gestionnaires et des employés.

Le site et l’application du RTC informent d’ailleurs les usagers que « plusieurs départs pourraient être annulés de façon plus fréquente », et l’organisation s’excuse des inconvénients.

Appelée à commenter nos informations, la porte-parole du RTC, Brigitte Lemay, a confirmé que « des moyens de pression illégaux [sont] réalisés par des employés du groupe de maintenance ».

Assurant que le maximum est fait pour réduire les impacts sur la clientèle, Mme Lemay ajoute qu’« une démarche sérieuse pour dénouer des enjeux fondamentaux de relations de travail est proposée au syndicat des employés d’entretien par le RTC. Des mesures administratives ou disciplinaires et des recours juridiques sont également en cours ».

Mises en demeure

Des mises en demeure ont été envoyées au syndicat. Des sanctions financières pourraient s’appliquer.

Les employés d’entretien ne sont pas en période de négociation. Leur convention collective est en vigueur jusqu’en septembre 2024. C’est pourquoi le RTC considère que ces actions concertées sont des moyens de pression illégaux.

L’organisation a avisé ses employés et ses gestionnaires de la crise qui sévit, a constaté Le Journal.

Le RTC souligne que d’autres enjeux affectent également la sortie quotidienne de ses véhicules, dont des bris et des difficultés d’approvisionnement en pièces.

Le Journal a tenté de parler à un représentant du syndicat des employés d’entretien, lié à la CSN, mais personne n’était disponible hier pour répondre à nos questions.

