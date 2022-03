Le syndicat nie nuire aux services du réseau

Alors que le RTC assure que des employés d’entretien exercent des moyens de pression illégaux qui nuisent aux services, le syndicat dit offrir un service « impeccable » aux usagers.

« Plus que jamais, nous croyons que derrière ces attaques non fondées, le RTC cherche à nous faire porter le poids de ses mauvaises décisions », a souligné Kevin Roy, le président du Syndicat des salariés(ées) d’entretien du RTC–CSN (SSERTC) samedi, dans un communiqué, en réponse aux déclarations du RTC plus tôt cette semaine.

Vendredi, le RTC a signalé au Journal que les « moyens de pression illégaux » avaient mené à des mesures administratives ou disciplinaires et des recours juridiques contre le SSERTC.

Dizaine de départs annulés

Des employés d’entretien retardent la production en ralentissant le rythme de travail, par exemple.

En plus des bris et des difficultés d’approvisionnement, ces actions concertées forcent l’organisation à annuler des dizaines de départs chaque jour, selon le RTC.

« Les officiers syndicaux se font intimider et accuser de manœuvres illégales alors qu’aucun recours juridique n’a été déposé devant les tribunaux en lien avec ces accusations gratuites », a soutenu M. Roy.

Offre « impeccable »

« Nous tentons de tout mettre en œuvre afin d’offrir un service impeccable aux usagers du RTC. Malgré nos efforts en ce sens, nous contestons grandement plusieurs décisions sous la responsabilité du RTC qui nuisent à notre travail », a-t-il poursuivi.

Le SSERTC se dit ouvert à négocier des solutions avec l’employeur. Pour sa part, le RTC confirme qu’une « démarche sérieuse » est actuellement proposée au syndicat pour remédier au conflit en vigueur.