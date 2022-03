Les demandes de la Russie raisonnables selon le chef du Parti vert du Québec

Le chef du Parti vert du Québec, Alex Tyrrell, estime que les demandes de la Russie sont raisonnables.

Dans une publication sur Twitter, Alex Tyrrell a indiqué que les demandes de la Russie, qui comprennent entre autres la démilitarisation et la dénazification de l’Ukraine, «sont des demandes raisonnables qui selon [lui] devraient être acceptée.»

Rapidement, l’ancien politicien Bernard Drainville a réagi. «Vous injuriez gravement la communauté juive et vous adoptez la rhétorique de #Poutine, c’qui fait de vous son complice (sic)», a-t-il écrit sur Twitter, en ajoutant que le Parti vert devrait avoir honte de son chef et que ce dernier devrait démissionner.

De son côté, le député de la CAQ Christopher Skeete estime que cette demande que le gouvernement canadien endosse les demandes de la Russie est «une insulte horrible à la communauté juive du Québec».

Le ministre de la Lutte contre le racisme, Benoit Charette, a également commenté sur Twitter la sortie du chef des Verts.

«Il nous arrive tous de l’échapper. Là, vous l’avez échappé solidement... La seule chose à faire dans les circonstances est de le reconnaître et de vous excuser, notamment auprès des Ukrainiens et des Juifs d’ici et d’ailleurs», a-t-il souligné.

En début d’après-midi samedi, Alex Tyrrell a tenté de rectifier le tir dans une publication qu’il a partagé sur Twitter et sur Facebook. «Pour être clair, je condamne l’invasion russe et la violence des deux côtés de ce conflit», a écrit le chef du Parti vert du Québec, en précisant qu’il est pour des négociations et qu’il estime que les deux parties doivent faire de compromis.

