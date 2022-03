Les Québécois toujours solidaires avec l'Ukraine

Pour un deuxième weekend consécutif, des manifestants sont rassemblés devant l’Assemblée nationale à Québec; ils y sont en solidarité pour le peuple ukrainien.

«Notre message est humanitaire. On plaide devant notre gouvernement pour la fermeture de l’espace aérien au-dessus de l’Ukraine, et pour l’accueil de plus de réfugiés ukrainiens», dit Oksanna, une des manifestantes impliquées.

«C’est incroyable qu’au 21e siècle, plutôt que de faire des négociations, il y a des bombardements de zones pacifiques et de quartiers résidentiels. C’est terrible» se désole une autre.

La semaine prochaine se tiendra une autre manifestation au même endroit. Les manifestants désirent attirer «l’attention de la société sur les problèmes de l’Ukraine».