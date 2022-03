Les travailleurs de la santé toujours épuisés

Après deux ans de pandémie, les équipes en santé sont épuisées.

«Notre taux d’invalidité est élevé. On est à 17-18 %. Là-dessus, il y a facilement un bon tiers que ça représente de l’épuisement professionnel, des maladies qui s’apparentent au burnout, comme la dépression ou le trouble d’adaptation. C’est en légère augmentation, mais c’était quand même bien présent avant la pandémie», explique Denis Cloutier, président du Syndicat des professionnels en soins de l’Est-de-l’Île.

Les hôpitaux demeurent occupés malgré la diminution des cas de COVID. Le personnel médical n’a pas de répit puisque les patients sont plus malades en raison du délestage.

«On le voit dans les équipes, les collègues le savent, les supérieurs le savent. Mais malheureusement, la pression du système pour soigner les patients est tellement grande qu’on porte peu attention à ces signes-là», lance M. Cloutier.

Marie-Josée Vallée, technologue médicale, a quitté le domaine de la santé en 2016 en raison d’un surmenage. Elle est revenue au boulot en 2020 et constate que les problèmes perdurent.

«C’est sûr qu’avec la COVID, ça a vraiment augmenté exponentiellement. On vit avec la Santé publique, les mesures disciplinaires et tout ça. C’est de l’incohérence pure et dure. L’incohérence dans laquelle on nage, ça devient aussi difficile parce que ça vient nous bousculer dans nos valeurs. Donc, on perd le sens à notre travail. Et c’est là qu’on tombe en burnout», explique-t-elle.

Des réflexions sont en cours pour aider les travailleurs de la santé, mais le tout devra passer par un changement de culture, estiment des acteurs du milieu.

«Il va vraiment falloir que tout le monde accepte qu’on ait des limitations, qu’on est tous des humains, qu’on est obligés de prendre le temps de prendre soin de nous», croit Claire Gamache, présidente de l’Association des médecins psychiatres du Québec.

