Louloute: la crise agricole à hauteur d’enfant

Avec Louloute, son troisième long métrage, le cinéaste Hubert Viel nous transporte dans le milieu agricole français des années 1980 en relatant le quotidien d’une famille d’agriculteurs normands à travers les yeux d’une fillette de 10 ans. Le Journal s’est entretenu avec le réalisateur français.

Vous avez commencé à écrire Louloute il y a près de 13 ans. Pourquoi avoir attendu si longtemps avant de le porter à l’écran ?

« À cette époque, je n’avais encore rien fait [comme cinéaste] et les premières versions de mon scénario étaient beaucoup trop longues. Il aurait été très difficile de trouver du financement pour le film à ce stade de ma carrière. J’ai donc mis le scénario de côté pour réaliser d’autres films. Après avoir acquis cette expérience, je me suis dit que j’allais réessayer de faire Louloute parce que ça me tenait à cœur. Mais le projet a beaucoup changé entre-temps. Je suis parti d’un scénario qui, il y a 12 ans, était une sorte d’ode à l’enfance assez naïve et intemporelle. C’est devenu au fil du temps un scénario plus dur et complexe auquel j’ai ajouté le personnage de Louise (Louloute) adulte comme narratrice du film. Ç’a donc beaucoup évolué. »

Comment avez-vous repéré la jeune actrice Alice Henri, qui joue le rôle de Louloute dans le film ?

« On a eu la chance de la trouver dans un casting ordinaire. Elle s’est imposée dès la première fois où on l’a vue en audition parce qu’elle était largement au-dessus de la mêlée. Après, tout s’est fait naturellement. Je l’ai laissée livrée à elle-même dans cet univers qu’elle ne connaissait pas [un plateau de cinéma] parce que ça fonctionnait très bien comme ça. Au final, je l’ai assez peu dirigée. »

Le personnage de la mère semble avoir été créé sur mesure pour Laure Calamy...

« Laure était dans le projet dès le début parce qu’on se connaissait un peu et qu’on avait envie de travailler ensemble. Ce qui est génial avec Laure, c’est qu’elle est très exubérante, elle a des comportements très fantaisistes sur un tournage et elle met beaucoup d’ambiance. Mais en même temps, elle est extrêmement professionnelle. C’est un bonheur de travailler avec elle. Elle a aussi la capacité de rendre une scène plus vivante. Elle apporte de la drôlerie, mais elle peut aussi apporter du tragique quand on ne s’y attend pas. Elle est toujours très habitée par ses personnages. »

Le film évoque la détresse des agriculteurs par l’entremise des personnages des parents de Louloute qui sont confrontés à la dure réalité de la crise agricole.

« C’est une réalité que j’ai voulu montrer, mais pour moi, Louloute est d’abord et avant tout un film sur l’enfance et sur ce qu’on garde de l’enfance. Le monde agricole a servi de décor pour raconter cette histoire et m’a permis de parler de l’enfance en abordant aussi des problèmes sociaux et même politiques. »

♦ Louloute a pris l’affiche hier.