Ma vie en films: «Je planche sur une biographie de Rock Demers» - Jean Beaudry

Le cinéaste a été à la barre de trois «Contes pour tous» et siège sur le jury de la 25e édition du Festival international du film pour enfants de Montréal (FIFEM) qui se tient jusqu’au 6 mars. Rencontre avec un homme qui jette un regard unique sur notre cinéma.

Quel est votre premier souvenir d'une salle de cinéma?

J’étais à Trois-Rivières et je devais avoir 9 ou 10 ans, peut-être même un peu moins. Mon souvenir est vague, mais c’était dans une espèce de salle paroissiale et c’était un «western». Je ne me rappelle que de ça, ça m’avait complètement ébloui et ça a marqué mes jeux d’enfant par la suite. J’ai beaucoup joué aux cow-boys.

L’appel du cinéma vous est-il venu devant un écran?

Non, pas à ce moment-là. Je me suis retrouvé pensionnaire dans un collègue classique et là, j’ai mordu au théâtre. C’est par le théâtre que j’ai vu des films qui m’ont complètement ébloui. Le premier film que j’ai vu au collège, dans le cadre d’un ciné-club organisé par les pères franciscains, c’était le «Hamlet» de Lawrence Olivier. C’était évidemment du théâtre, Shakespeare – je découvrais Shakespeare à 14 ou 15 ans –, c’était du cinéma très proche du théâtre. C’est après, quand je suis allé au cinéma que j’ai mordu au cinéma.

Diriez-vous qu’«Hamlet» est votre premier film marquant?

Oui, par rapport au théâtre. Un peu plus tard, dans le cadre du même ciné-club, j’ai vu «L’île nue», un film japonais de 1962 de Kaneto Shindo. Ça m’avait jeté par terre. C’est un long métrage d’une heure et demie environ, sans dialogue avec une musique tout à fait envoûtante. Ce qui va m’amener au cinéma, c’est «La Salamandre» d’Alain Tanner. C’est là que je me suis dit que c’est ce que je voulais faire. Tanner avait un discours très étonnant sur le cinéma, il était très anti-Hollywoodien et j’ai sauté là-dedans à pieds joints.

Et un plus récent?

Dernièrement, j’ai vu «Kuessipan» de Myriam Verreault qui m’a vraiment bousculé. Ça m’a jeté par terre parce que c’est, là aussi, un film fait avec presque rien, mais la charge de ce film est extraordinaire. Plus récemment, je viens de voir «Le pouvoir du chien», dans un tout autre registre, avec d’autres moyens, et j’ai été scié. C’est un film assez magistral, joué de façon extraordinaire.

Un.e acteur.trice ou un.e réalisateur.trice dont le travail vous fascine?

Mon mentor a été Alain Tanner quand j’avais 25 ou 30 ans. Aujourd’hui, je regarde aller un type comme Denis Villeneuve, c’est éblouissant. «Incendies» m’a le plus marqué dans sa filmographie, ce genre de film me parle plus que la science-fiction. Mais j’avoue qu’il a une maîtrise du langage cinématographique qui est absolument incroyable. Jean-Marc Vallée, aussi, avait des propositions étonnantes.

Votre définition du cinéma?

Ça a été ma raison d’être, ma façon de vivre, mon métier. Je dis «c’était» parce que je suis en train de l’abandonner. En ce moment, on a de la difficulté à monter certains projets. Je me plonge dans l’écriture, qui était mon premier medium. Je planche sur une biographie de Rock Demers. Je l’ai beaucoup côtoyé et j’ai eu la chance de le rencontrer souvent avant sa mort pour qu’il me raconte sa vie. Les «Contes pour tous» sont un corpus de 26 films aussi rigoureux, avec des critères aussi précis qui ont été respectés, c’est unique au monde. «La guerre des tuques» est le sommet de l’iceberg si l’on peut dire et tous les films n’ont pas la même réussite. Et quand on pense qu’une bonne proportion de gens au Québec connaît au moins une réplique de l’un des films – «La guerre des tuques» notamment... Quand c’est rendu dans l’imaginaire d’un peuple, c’est grand.

À voir aussi